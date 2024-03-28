ПЦБК: Беспилотники помогут автоматизировать лесное хозяйство в Пермском крае

Директор департамента лесообеспечения ПЦБК Иван Полынский подчеркнул, что благодаря таким исследованиям определяются породный состав леса, запасы древесины и ее состояние. Он отметил, что с помощью беспилотников участок площадью 100 — 150 гектаров может быть просканирован всего за один час, в то время как обследование вручную занимает три дня.