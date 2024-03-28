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ПЦБК: Беспилотники помогут автоматизировать лесное хозяйство в Пермском крае

ПЦБК: Беспилотники помогут автоматизировать лесное хозяйство в Пермском крае

28 марта 2024, 09:48
Фото: пресс-служба ПЦБК
Пермская целлюлозно-бумажная компания имеет серьезный опыт применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для мониторинга лесных участков в Пермском крае.
Фото: пресс-служба ПЦБК

За счет воздушно-лазерного сканирования (ВЛС) процесс исследования состояния лесов автоматизируется и повышается эффективность использования природных ресурсов.

В России планируется увеличение производства беспилотников до 32,5 тысячи в год к 2030 году, передает properm.ru.

Пермская целлюлозно-бумажная компания освоила применение дронов задолго до введения запрета на их использование в регионе 1 декабря 2022 года. Компания активно использовала технологии ВЛС для исследования лесных участков и создавала точные цифровые модели лесов с информацией о каждом отдельном дереве.

Директор департамента лесообеспечения ПЦБК Иван Полынский подчеркнул, что благодаря таким исследованиям определяются породный состав леса, запасы древесины и ее состояние. Он отметил, что с помощью беспилотников участок площадью 100 — 150 гектаров может быть просканирован всего за один час, в то время как обследование вручную занимает три дня.

Воздушно-лазерное сканирование позволяет получить представление о состоянии лесного фонда. Например, мультиспектральная камера обнаруживает изменения в состоянии деревьев, выявляя сухостойные и больные. Представитель ПЦБК считает, что ВЛС лесных территорий может применяться в Прикамье как дополнение к системе «Умный лес» и традиционным методам лесоустройства.

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