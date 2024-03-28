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Posted 28 марта, 12:32

Published 28 марта, 12:32

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Опыт Тюменской области по оказанию соцпомощи бездомным изучили делегации из Москвы

Опыт Тюменской области по оказанию соцпомощи бездомным изучили делегации из Москвы

28 марта 2024, 12:32
Фото: Изображение Midjourney
Визит столичных делегаций состоялся в рамках исполнения поручения президента России Владимира Путина о тиражировании опыта Тюменской области помощи бездомным на другие регионы.
Фото: Информцентр правительства ТО/телеграм

С рабочим визитом в Тюмень прибыли представители Центра социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий имени Е. П. Глинки, Дома социального обслуживания «Филимонки» и Геронтологического центра «Западный». Столичные делегации познакомились с работой местных коллег, после чего все вместе приняли участие в круглом столе «Опыт Тюменской области по оказанию социальной и медицинской помощи бездомным».

«Межведомственное взаимодействие социальных и медицинских служб — это основа в оказании помощи бездомным в регионе. Между областными департаментами соцразвития и здравоохранения заключено соглашение о сотрудничестве, а между поставщиками соцуслуг и прикрепленными медорганизациями налажены крепкие рабочие связи. Эту работу усиливают плодотворные взаимоотношения с негосударственным сектором», — пояснила начальник управления по вопросам соцобслуживания населения и делам инвалидов департамента социального развития ТО Гульнара Байматова.

В филиалах Центра развития социальных проектов «Милосердие» и ТООО «Будущее начинается сейчас» бездомным гражданам оказывают социальные, медицинские, психологические и юридические услуги. Здесь же им могут помочь восстановить документы, устроиться на работу, оформить полагающиеся им пособия, найти родственников.

Сообщить о человеке без определенного места жительства можно в службу «Социальный экспресс» по телефону 62-65-62. В других населенных пунктах региона — в органы соцзащиты или полицию.

Напомним, поручение кабмину РФ совместно с комиссией Госсовета по направлению «Здравоохранение» изучить опыт Тюменской области по оказанию медицинской помощи бездомным и рассмотреть возможность его распространения в других субъектах, глава государства отдал в январе 2024 года. Доклад о его исполнении президент ожидает к 1 июля.

Президент России поручил изучить тюменский опыт медицинской помощи бездомным
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