Опыт Тюменской области по оказанию соцпомощи бездомным изучили делегации из Москвы

С рабочим визитом в Тюмень прибыли представители Центра социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий имени Е. П. Глинки, Дома социального обслуживания «Филимонки» и Геронтологического центра «Западный». Столичные делегации познакомились с работой местных коллег, после чего все вместе приняли участие в круглом столе «Опыт Тюменской области по оказанию социальной и медицинской помощи бездомным».