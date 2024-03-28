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На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск з-за непогоды ввели ограничения движения

На тюменской «трассе смерти» из-за непогоды ввели ограничения движения

28 марта 2024, 05:10
Фото: 1MI

На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск з-за непогоды ввели ограничения движения

Ограничения затронули 576 километр трассы Тюмень — Ханты-Мансийск. На данный момент движение транспорта осуществляется колоннами под контролем автоинспекторов.

На 576 километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск ввели ограничения движения. Они касаются всех видов транспорта, сообщили в Госавтоинспекции Югры.

Сейчас на территории округа бушует метель, поэтому ограничения снимут, когда проезжая часть будет приведена в безопасное состояние. На данный момент движение автомобилей осуществляется колоннами под контролем автоинспекторов.

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Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области в этом году на ремонт и строительство дорог потратят 3.4 миллиарда рублей. На эти деньги будут проводиться работы в рамках заключенных контрактов, организация освещения и реконструкция мостов.

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