Хитрость формулировки: сколько аварий на сетях ЖКХ происходит в Тюмени?

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
Официальные цифры гласят, что в 2022 году в Тюменской области произошла всего 1 авария на канализационных сооружениях. Число аварий на источниках теплоснабжения, на тепловых и паровых сетях составило 4. Однако аварией коммунальщики называют серьезные ЧП, которые оказывают значимое влияние на работу всей системы.
Рядовые случаи перебоев в подаче ресурса или временное отключение от него называется инцидентом. Они в городе происходят десятками, но в официальную статистику не идут.
Во многом их причина — в активной застройке города. Ведь протяженность сетей в городе огромная, несмотря на то, что Тюмень пока не считается миллионником. Ежемесячно в городе прокладываются новые сети и ремонтируются старые, что мотивировано семимильными темпами строительства, ведь только за прошлый год Тюменская область пошла на рекорд и «настроила» 2 млн 372 тыс. м² жилья. Большая часть этих квадратов расположилась в Тюмени.
О подробностях организации ЖКХ в Тюмени вы можете прочитать в спецпроекте «Нашего города». Мы расскажем, почему сумма в платежке такая высокая и кто поставляет ресурсы жителям города.