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Posted Сегодня, 09:22

Published Сегодня, 09:22

Modified Сегодня, 09:22

Updated Сегодня, 09:22

Стало известно, сколько аварий на сетях ЖКХ происходит в Тюмени.

Хитрость формулировки: сколько аварий на сетях ЖКХ происходит в Тюмени?

28 марта 2024, 09:22
Фото: 1MI
Стало известно, сколько аварий на сетях ЖКХ происходит в Тюмени.

Стало известно, сколько аварий на сетях ЖКХ происходит в Тюмени

По официальным данным Росстата, в Тюменской области аварии на коммунальных сетях можно посчитать на пальцах одной руки. Однако тюменцы знают, что происшествия на деле случаются намного чаще. В спецпроекте «Нашего города» мы выяснили, почему статистика так разнится.

Официальные цифры гласят, что в 2022 году в Тюменской области произошла всего 1 авария на канализационных сооружениях. Число аварий на источниках теплоснабжения, на тепловых и паровых сетях составило 4. Однако аварией коммунальщики называют серьезные ЧП, которые оказывают значимое влияние на работу всей системы.

Рядовые случаи перебоев в подаче ресурса или временное отключение от него называется инцидентом. Они в городе происходят десятками, но в официальную статистику не идут.

Дело — труба. Состояние коммунальной инфраструктуры Тюменской области
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Во многом их причина — в активной застройке города. Ведь протяженность сетей в городе огромная, несмотря на то, что Тюмень пока не считается миллионником. Ежемесячно в городе прокладываются новые сети и ремонтируются старые, что мотивировано семимильными темпами строительства, ведь только за прошлый год Тюменская область пошла на рекорд и «настроила» 2 млн 372 тыс. м² жилья. Большая часть этих квадратов расположилась в Тюмени.

О подробностях организации ЖКХ в Тюмени вы можете прочитать в спецпроекте «Нашего города». Мы расскажем, почему сумма в платежке такая высокая и кто поставляет ресурсы жителям города.

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