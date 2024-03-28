Хитрость формулировки: сколько аварий на сетях ЖКХ происходит в Тюмени?

Во многом их причина — в активной застройке города. Ведь протяженность сетей в городе огромная, несмотря на то, что Тюмень пока не считается миллионником. Ежемесячно в городе прокладываются новые сети и ремонтируются старые, что мотивировано семимильными темпами строительства, ведь только за прошлый год Тюменская область пошла на рекорд и «настроила» 2 млн 372 тыс. м² жилья. Большая часть этих квадратов расположилась в Тюмени.