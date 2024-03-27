Россельхознадзор готов работать над возвратом в Россию овощей из Молдавии

Posted Сегодня, 17:58
Published Сегодня, 17:58
Modified Сегодня, 17:59
Updated Сегодня, 17:59
Встреча делегации партии «Возрождение» из Молдавии с главой Россельхознадзора стала основным поводом для обсуждения вопроса о сотрудничестве двух стран в сельскохозяйственной сфере, пишет RT.
Данкверт отметил, что они просили своих коллег на политическом уровне предпринять все возможные действия для восстановления контактов между службами. Они готовы проделать ту же работу, которую выполняли ранее каждый год, а именно, проводить аттестацию предприятий, инспектировать их и создавать специальные склады для временного хранения молдавской продукции. В данный момент имеющиеся возможности готовы быть использованы снова.