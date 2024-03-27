Россельхознадзор готов работать над возвратом в Россию овощей из Молдавии

Данкверт отметил, что они просили своих коллег на политическом уровне предпринять все возможные действия для восстановления контактов между службами. Они готовы проделать ту же работу, которую выполняли ранее каждый год, а именно, проводить аттестацию предприятий, инспектировать их и создавать специальные склады для временного хранения молдавской продукции. В данный момент имеющиеся возможности готовы быть использованы снова.