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Published Сегодня, 17:58

Modified Сегодня, 17:59

Updated Сегодня, 17:59

Россельхознадзор готов работать над возвратом в Россию овощей из Молдавии

27 марта 2024, 17:58
Россельхознадзор готов активно сотрудничать с Молдавией для возвращения овощей в Россию. Глава ведомства, Сергей Данкверт, заявил, что их команда готова предпринять все необходимые шаги для восстановления поставок молдавской растительной продукции.

Встреча делегации партии «Возрождение» из Молдавии с главой Россельхознадзора стала основным поводом для обсуждения вопроса о сотрудничестве двух стран в сельскохозяйственной сфере, пишет RT.

Данкверт отметил, что они просили своих коллег на политическом уровне предпринять все возможные действия для восстановления контактов между службами. Они готовы проделать ту же работу, которую выполняли ранее каждый год, а именно, проводить аттестацию предприятий, инспектировать их и создавать специальные склады для временного хранения молдавской продукции. В данный момент имеющиеся возможности готовы быть использованы снова.

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