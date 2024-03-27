Первоначальный взнос по ипотеке на ИЖС увеличился

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
Клиенты, оформляя кредит на частные дома, стали вносить больший размер первоначального взноса — по сравнению с первым кварталом прошлого года в среднем он увеличился на 8,5 процентных пункта и составил около 30%.
Кредиты с наибольшим средним размером первоначального взноса зафиксированы в Нижегородской (33,7%), Тюменской (33%), Новосибирской (32,8%), Свердловской (30,6%) и Ростовской областях (30,6%).
В топ-10 регионов вошли также Самарская область (30,5%), Краснодарский край (30,4%), Подмосковье (29,7%), Воронежская область (29,7%) и Башкортостан (29,6%%).
Чаще всего люди делают взнос 20-30% — это 66%. Растет доля сделок с взносом от 30 до 40% — около 20% ипотек с начала года против 4,1% за тот же период прошлого года. Еще 7,6% клиентов внесли от 40% до 50% (в прошлом году 2,6%), 6,7% — свыше 50% (2% в прошлом году).
«Изменение показателя, как и в сегменте многоквартирных домов, связано в основном с ограничением предельной долговой нагрузки на заемщиков и повышением минимального размера первоначального взноса по „Льготной ипотеке с господдержкой“. Важно, что первый взнос может включать материнский капитал и другие меры поддержки, доступные в сегменте ИЖС», — отметил вице-президент Банка ДОМ.РФ Кирилл Варенцов.
В 2024 году чаще всего кредит на частный дом в Банке ДОМ.РФ берут в рамках «Семейной ипотеки» — с ее помощью дом обрела или начала строить каждая вторая семья. В прошлом году на программу приходился каждый третий кредит в сегменте. ИТ-программой воспользовались 24% заемщиков (в прошлом году — менее 5%). «Льготную на новостройки» оформили около 22% (доля программы снизилась вдвое).