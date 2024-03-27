Первоначальный взнос по ипотеке на ИЖС увеличился

Чаще всего люди делают взнос 20-30% — это 66%. Растет доля сделок с взносом от 30 до 40% — около 20% ипотек с начала года против 4,1% за тот же период прошлого года. Еще 7,6% клиентов внесли от 40% до 50% (в прошлом году 2,6%), 6,7% — свыше 50% (2% в прошлом году).