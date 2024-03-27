Образовательный интенсив для инструкторов Центра «ВОИН» запустили в Тюмени

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В Тюменской области запустили образовательный интенсив «Наставники специального назначения для кандидатов в инструкторы Центра „ВОИН“. За основу программы взята воспитательная работа с молодежью.
«Сегодня патриотическое воспитание выходит на передний план. Ключевой вызов для страны — что мы передадим будущему поколению, во что оно будут верить. У нас уже выстроена сквозная система воспитательной работы. Она охватывает детские сады, школы, колледжи, лагеря, ссузы, вузы. Важной составляющей этой системы должен стать Центр „ВОИН“. По решению Президента филиалы организации должны быть созданы во всех регионах России», — выступил на торжественном запуске программы первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.
Губернатор Александр Моор также отметил, что Тюменская область всегда активно работает над реализацией социально-значимых проектов, запускаемых по инициативе Владимира Путина, в том числе и над проектом Центра «ВОИН».
Образовательный интенсив рассчитан на четыре дня. Будущие наставники будут набираться опыта у профессионалов в сферах государственного управления, военной журналистики, искусства и спорта.
Ранее «Наш город» сообщал, что участники Всемирного фестиваля молодежи поддерживают россиян письмами. Молодые люди выразили соболезнования жертвам террористической атаки на «Крокус Сити Холл».