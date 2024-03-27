Над тюменской «трассой смерти» кружат беспилотники. Что случилось?

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в Уватском и Тобольском районах сегодня работают наряды ДПС и беспилотники. Они выявляют опасные выезды на встречную полосу, рассказали в ГИБДД Тюменской области.
На этой неделе дроны также будут контролировать движение на автодорогах Тюмень — Каменка и Тюмень — Нижняя Тавда. Автомобилистов призывают соблюдать правила дорожного движения и не нарушать правила обгона.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменском районе за год планируют отремонтировать 113 дорог. Пять из них ведут к медучреждениям — трем амбулаториям, больнице и ФАПу.