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Published Сегодня, 08:06

Modified Сегодня, 08:08

Updated Сегодня, 08:08

За трассой Тюмень — Ханты-Мансийск следят беспилотники

Над тюменской «трассой смерти» кружат беспилотники. Что случилось?

27 марта 2024, 08:06
Фото: 1MI

За трассой Тюмень — Ханты-Мансийск следят беспилотники

Дроны можно заметить над трассой Тюмень — Ханты-Мансийск. Кроме них, контролируют обстановку и сотрудники ДПС.

На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в Уватском и Тобольском районах сегодня работают наряды ДПС и беспилотники. Они выявляют опасные выезды на встречную полосу, рассказали в ГИБДД Тюменской области.

На этой неделе дроны также будут контролировать движение на автодорогах Тюмень — Каменка и Тюмень — Нижняя Тавда. Автомобилистов призывают соблюдать правила дорожного движения и не нарушать правила обгона.

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Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменском районе за год планируют отремонтировать 113 дорог. Пять из них ведут к медучреждениям — трем амбулаториям, больнице и ФАПу.

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#Общество#Тюменская область#ГИБДД#Трасса#ПДД#Беспилотник#Любовь Селезнева
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