Глава РЭО Буцаев: В 43 субъектах работают лаборатории по испытаниям удобрений из наво

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
В ходе инвентаризации компания обратилась к представителям исполнительной власти регионов, чтобы выявить наличие потребности в лабораториях для тестирования продукции в рамках добровольной сертификации, пишет newsnn.ru. Было обнаружено, что в стране действуют всего лишь 76 таких лабораторий в 43 субъектах. Об этом сообщил генеральный директор ППК «РЭО» Денис Буцаев. Он также отметил, что 68 лабораторий занимаются изучением органических удобрений, полученных из сельскохозяйственных отходов, включая навоз, а остальные 8 лабораторий изучают продукцию, полученную из побочных продуктов животноводства. Компания считает необходимым увеличить количество лабораторий и уже обратилась с этой инициативой в соответствующие ведомства.
Предложения РЭО, касающиеся расширения сети лабораторий и введения обязательной сертификации продукции органического происхождения, полученной из сельскохозяйственных отходов и животноводческой продукции, были переданы Минсельхозу РФ.
Сертификация необходима для подтверждения безопасности и экологичности продукции, получаемой из животноводческих отходов. Такие удобрения могут использоваться для улучшения плодородия почв сельскохозяйственных производителей и для озеленения населенных пунктов. Об этом рассказал директор по технологиям ППК «РЭО» Олег Шияновский.
Отмечается, что использование данной продукции разрешено только при соблюдении требований Постановления Правительства РФ № 1224 от 08.07.2022 «Об особенностях описания отдельных видов товаров, являющихся объектом закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд, при закупках которых предъявляются экологические требования».