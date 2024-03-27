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Глава РЭО Буцаев: В 43 субъектах работают лаборатории по испытаниям удобрений из наво

Глава РЭО Буцаев: В 43 субъектах работают лаборатории по испытаниям удобрений из наво

27 марта 2024, 12:26
Фото: 1MI
Компания «Российский экологический оператор» провела учет лабораторий, занимающихся оценкой качества удобрений из сельскохозяйственных отходов, в том числе навоза. Было выявлено, что такие лаборатории функционируют только в 43 субъектах России.

В ходе инвентаризации компания обратилась к представителям исполнительной власти регионов, чтобы выявить наличие потребности в лабораториях для тестирования продукции в рамках добровольной сертификации, пишет newsnn.ru. Было обнаружено, что в стране действуют всего лишь 76 таких лабораторий в 43 субъектах. Об этом сообщил генеральный директор ППК «РЭО» Денис Буцаев. Он также отметил, что 68 лабораторий занимаются изучением органических удобрений, полученных из сельскохозяйственных отходов, включая навоз, а остальные 8 лабораторий изучают продукцию, полученную из побочных продуктов животноводства. Компания считает необходимым увеличить количество лабораторий и уже обратилась с этой инициативой в соответствующие ведомства.

Предложения РЭО, касающиеся расширения сети лабораторий и введения обязательной сертификации продукции органического происхождения, полученной из сельскохозяйственных отходов и животноводческой продукции, были переданы Минсельхозу РФ.

Сертификация необходима для подтверждения безопасности и экологичности продукции, получаемой из животноводческих отходов. Такие удобрения могут использоваться для улучшения плодородия почв сельскохозяйственных производителей и для озеленения населенных пунктов. Об этом рассказал директор по технологиям ППК «РЭО» Олег Шияновский.

Отмечается, что использование данной продукции разрешено только при соблюдении требований Постановления Правительства РФ № 1224 от 08.07.2022 «Об особенностях описания отдельных видов товаров, являющихся объектом закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд, при закупках которых предъявляются экологические требования».

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