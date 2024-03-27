Глава РЭО Буцаев: В 43 субъектах работают лаборатории по испытаниям удобрений из наво

В ходе инвентаризации компания обратилась к представителям исполнительной власти регионов, чтобы выявить наличие потребности в лабораториях для тестирования продукции в рамках добровольной сертификации, пишет newsnn.ru. Было обнаружено, что в стране действуют всего лишь 76 таких лабораторий в 43 субъектах. Об этом сообщил генеральный директор ППК «РЭО» Денис Буцаев. Он также отметил, что 68 лабораторий занимаются изучением органических удобрений, полученных из сельскохозяйственных отходов, включая навоз, а остальные 8 лабораторий изучают продукцию, полученную из побочных продуктов животноводства. Компания считает необходимым увеличить количество лабораторий и уже обратилась с этой инициативой в соответствующие ведомства.