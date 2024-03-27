ФОМС: 6 млн россиян могут пройти профосмотры по репродуктивному здоровью

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
По данным Фонда ОМС, воспользоваться услугой в этом году смогут 6 миллионов человек, передает rg.ru.
Во многих странах, включая Россию, наблюдается снижение рождаемости. Одной из причин этого является то, что многие молодые люди испытывают сложности с зачатием детей. В Росстате подсчитали, что доля бесплодных браков в нашей стране составляет 17 — 24%, при этом критическим значением считается уровень 15%.
Эксперты отмечают, что репродуктивное здоровье зависит от множества факторов, включая образ жизни. Среди них: наличие врожденных патологий, ранее перенесенные инфекционные заболевания и врожденные патологии. Также оно зависит от образа жизни человека. Регулярная диспансеризация будет способствовать улучшению ситуации с репродуктивным здоровьем населения России.
Председатель Фонда ОМС Илья Баланин отметил, что одним из приоритетных направлений является увеличение объема профилактической медицинской помощи. Диспансеризация помогает выявлять заболевания на ранней стадии, когда их лечение эффективнее. Кроме этого, с ее помощью выявляются факторы риска развития заболеваний.
Обследование на предмет выявления проблем с репродуктивным здоровьем проводится бесплатно, в рамках программы диспансеризации. Сделать это можно в своей поликлинике. При возникновении сложностей следует обратиться в страховую медицинскую организацию.