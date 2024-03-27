ФОМС: 6 млн россиян могут пройти профосмотры по репродуктивному здоровью

Во многих странах, включая Россию, наблюдается снижение рождаемости. Одной из причин этого является то, что многие молодые люди испытывают сложности с зачатием детей. В Росстате подсчитали, что доля бесплодных браков в нашей стране составляет 17 — 24%, при этом критическим значением считается уровень 15%.