nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:20

Published Сегодня, 07:20

Modified Сегодня, 07:20

Updated Сегодня, 07:20

ФОМС: 6 млн россиян могут пройти профосмотры по репродуктивному здоровью

ФОМС: 6 млн россиян могут пройти профосмотры по репродуктивному здоровью

27 марта 2024, 07:20
Фото: 1MI
Министерство здравоохранения Российской Федерации с 2024 года включило в программу диспансеризации обследования для оценки репродуктивного здоровья. Главная цель такого обследования — выявление состояний и заболеваний, которые могут препятствовать зачатию и нормальному развитию ребенка.

По данным Фонда ОМС, воспользоваться услугой в этом году смогут 6 миллионов человек, передает rg.ru.

Во многих странах, включая Россию, наблюдается снижение рождаемости. Одной из причин этого является то, что многие молодые люди испытывают сложности с зачатием детей. В Росстате подсчитали, что доля бесплодных браков в нашей стране составляет 17 — 24%, при этом критическим значением считается уровень 15%.

Эксперты отмечают, что репродуктивное здоровье зависит от множества факторов, включая образ жизни. Среди них: наличие врожденных патологий, ранее перенесенные инфекционные заболевания и врожденные патологии. Также оно зависит от образа жизни человека. Регулярная диспансеризация будет способствовать улучшению ситуации с репродуктивным здоровьем населения России.

Председатель Фонда ОМС Илья Баланин отметил, что одним из приоритетных направлений является увеличение объема профилактической медицинской помощи. Диспансеризация помогает выявлять заболевания на ранней стадии, когда их лечение эффективнее. Кроме этого, с ее помощью выявляются факторы риска развития заболеваний.

Обследование на предмет выявления проблем с репродуктивным здоровьем проводится бесплатно, в рамках программы диспансеризации. Сделать это можно в своей поликлинике. При возникновении сложностей следует обратиться в страховую медицинскую организацию.

Мор и трупы на берегу: эксперты прогнозируют массовую гибель рыб в обмелевшей Туре
Сегодня, 06:59
Полуслепой заключенный террорист из Тюмени просит о досрочном освобождении
Вчера, 07:17
Как записать ребенка в 1-й класс в Тюмени?
Вчера, 07:30
На полках магазинов в Тюмени нашли опасные для жизни яйца
Вчера, 05:54
Ваши данные в опасности: как мошенники взламывают соцсети тюменцев?
Вчера, 08:35
На юге Тюменской области резко испортится погода
Вчера, 07:50
"