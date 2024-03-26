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Published Сегодня, 08:38

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Updated Сегодня, 08:40

Заболевших COVID-19 стало больше в Тюменской области

Заболевших стало больше: коронавирус распространяется по Тюменской области

26 марта 2024, 08:38
Фото: 1MI

Заболевших COVID-19 стало больше в Тюменской области

Показатель заболеваемости COVID-19 увеличился более чем в 40 субъектах РФ. При этом, госпитализированных стало меньше.

В Тюменской области за период с 18 по 24 марта COVID-19 выявили у 353 человек. Это на 7 случаев больше, по сравнению с предыдущей неделей.

С коронавирусом были госпитализированы 40 человек, выздоровели 363 человека. Госпитализированных стало на 11 меньше, а выздоровевших — на 88 больше. Количество госпитализаций снизилось не только в Тюменской области, но и в целом по стране. При этом, заболевать люди стали чаще.

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«Количество госпитализаций снизилось на 6,6%, выздоровевших на 2,9% больше. Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 0,4%. Увеличение заболеваемости отмечено в 44 субъектах РФ», — отметили эксперты портала «Объясняем.рф»,

Ранее «Наш город» рассказал, когда в Тюмени начнут цвести опасные для аллергиков растения. По словам врача-аллерголога Дарьи Шаповаловой, аллергия может проявиться внезапно, а цветение растений может начаться раньше срока.

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