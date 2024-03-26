Заболевших стало больше: коронавирус распространяется по Тюменской области

С коронавирусом были госпитализированы 40 человек, выздоровели 363 человека. Госпитализированных стало на 11 меньше, а выздоровевших — на 88 больше. Количество госпитализаций снизилось не только в Тюменской области, но и в целом по стране. При этом, заболевать люди стали чаще.