Заболевших стало больше: коронавирус распространяется по Тюменской области

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
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Updated Сегодня, 08:40
В Тюменской области за период с 18 по 24 марта COVID-19 выявили у 353 человек. Это на 7 случаев больше, по сравнению с предыдущей неделей.
С коронавирусом были госпитализированы 40 человек, выздоровели 363 человека. Госпитализированных стало на 11 меньше, а выздоровевших — на 88 больше. Количество госпитализаций снизилось не только в Тюменской области, но и в целом по стране. При этом, заболевать люди стали чаще.
«Количество госпитализаций снизилось на 6,6%, выздоровевших на 2,9% больше. Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 0,4%. Увеличение заболеваемости отмечено в 44 субъектах РФ», — отметили эксперты портала «Объясняем.рф»,
Ранее «Наш город» рассказал, когда в Тюмени начнут цвести опасные для аллергиков растения. По словам врача-аллерголога Дарьи Шаповаловой, аллергия может проявиться внезапно, а цветение растений может начаться раньше срока.