Тюменский депутат Горячева раскритиковала возврат смертной казни в России

Posted Сегодня, 15:27
Published Сегодня, 15:27
Modified Сегодня, 15:29
Updated Сегодня, 15:29
Также депутат Госдумы посчитала, что смертная казнь является жестокой составляющей прошлого и ей нет места в современном мире.
Своими другими суждениями Горячева поделилась в своем телеграм-канале.
Напомним, что Ксения Горячева является уроженкой села Аромашево, что в Тюменской области. Ранее она также отличалась громкими заявлениями. В частности, депутат высказывалась против идеи празднования студенческих свадеб за счет вузов.