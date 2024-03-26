nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:27

Published Сегодня, 15:27

Modified Сегодня, 15:29

Updated Сегодня, 15:29

Тюменский депутат Горячева выступила против возвращения смертной казни

Тюменский депутат Горячева раскритиковала возврат смертной казни в России

26 марта 2024, 15:27
Фото: 1MI

Тюменский депутат Горячева выступила против возвращения смертной казни

Депутат Госдумы Ксения Горячева высказалась против отмены моратория на смертную казнь. По мнению народной избранницы, те, кто желают отменить мораторий, упускают из вида тот факт, что ни одна судебная система не застрахована от ошибок.

Также депутат Госдумы посчитала, что смертная казнь является жестокой составляющей прошлого и ей нет места в современном мире.

Своими другими суждениями Горячева поделилась в своем телеграм-канале.

В школах Тюмени активно усиливают охрану после теракта в «Крокусе»
Узнать подробнее

Напомним, что Ксения Горячева является уроженкой села Аромашево, что в Тюменской области. Ранее она также отличалась громкими заявлениями. В частности, депутат высказывалась против идеи празднования студенческих свадеб за счет вузов.

Читайте также:
«Прощай, Софи»: жительница Югры разбилась в ДТП с дочерью после теракта в «Крокусе»«Бабуси-охранницы нас спасут»: студенты Тюмени негодуют из-за отсутствия дистантаШкольница из Тюмени рассказала, как спаслась от террористов в «Крокусе»
#Общество#Политика#Тюмень#Тюменская область#Россия#Новости тюмени#Ошибки#Вузы#Аромашево#Депутат#Смертная казнь#Алина Петрова
Неизвестные преступники: необходим ли Тюмени более жесткий контроль миграции?
Сегодня, 08:10
Полуслепой заключенный террорист из Тюмени просит о досрочном освобождении
Сегодня, 07:17
Как записать ребенка в 1-й класс в Тюмени?
Сегодня, 07:30
На полках магазинов в Тюмени нашли опасные для жизни яйца
Сегодня, 05:54
Ваши данные в опасности: как мошенники взламывают соцсети тюменцев?
Сегодня, 08:35
На юге Тюменской области резко испортится погода
Сегодня, 07:50
"