Тюменский депутат Горячева раскритиковала возврат смертной казни в России

Тюменский депутат Горячева выступила против возвращения смертной казни

Депутат Госдумы Ксения Горячева высказалась против отмены моратория на смертную казнь. По мнению народной избранницы, те, кто желают отменить мораторий, упускают из вида тот факт, что ни одна судебная система не застрахована от ошибок.