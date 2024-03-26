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Published Сегодня, 10:20

Modified Сегодня, 10:22

Updated Сегодня, 10:22

Югорчанка и ее дочь погибли в ДТП после отмененных из-за теракта соревнований

«Прощай, Софи»: жительница Югры разбилась в ДТП с дочерью после теракта в «Крокусе»

26 марта 2024, 10:20
Фото: 1MI

Югорчанка и ее дочь погибли в ДТП после отмененных из-за теракта соревнований

9-летняя Софи Ф. из Когалыма вместе с мамой разбилась в ДТП, когда раньше времени возвращалась с соревнований по чирлидингу из Санкт-Петербурга. Мероприятие отменили по причине теракта в «Крокус Сити Холле».
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ДТП

Как сообщает Muksun.fm, похороны юной спортсменки и ее мамы пройдут в Башкирии сегодня, 26 марта. По предварительным данным ГИБДД, авария случилась из-за того, что водитель уснул за рулем и врезался в грузовик.

Отметим, что за рулем «Нивы» был 53-летний знакомый семьи — Александр. Ранее мужчина неоднократно привлекался к ответственности за превышение скорости.

Матери ребенка Эльвине был 31 год. Она полностью посвятила себя дочери, считая ее смыслом своей жизни. Женщина не пропускала мероприятия, в которых участвовало ее сокровище. В социальных сетях десятки граждан выражают искренние соболезнования семье.

Фото: личная страница матери
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«Прощай, Софи. Мягких тебе облачков, лисичка. Теперь они навсегда вместе», — скорбят интернет-пользователи.

Напомним, что страшный теракт в «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. На месте погибло более ста человек. Террористам, совершившим преступление, грозит пожизненное лишение свободы.

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