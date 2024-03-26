«Прощай, Софи»: жительница Югры разбилась в ДТП с дочерью после теракта в «Крокусе»

Югорчанка и ее дочь погибли в ДТП после отмененных из-за теракта соревнований

9-летняя Софи Ф. из Когалыма вместе с мамой разбилась в ДТП, когда раньше времени возвращалась с соревнований по чирлидингу из Санкт-Петербурга. Мероприятие отменили по причине теракта в «Крокус Сити Холле».