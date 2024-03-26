«Прощай, Софи»: жительница Югры разбилась в ДТП с дочерью после теракта в «Крокусе»

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
Как сообщает Muksun.fm, похороны юной спортсменки и ее мамы пройдут в Башкирии сегодня, 26 марта. По предварительным данным ГИБДД, авария случилась из-за того, что водитель уснул за рулем и врезался в грузовик.
Отметим, что за рулем «Нивы» был 53-летний знакомый семьи — Александр. Ранее мужчина неоднократно привлекался к ответственности за превышение скорости.
Матери ребенка Эльвине был 31 год. Она полностью посвятила себя дочери, считая ее смыслом своей жизни. Женщина не пропускала мероприятия, в которых участвовало ее сокровище. В социальных сетях десятки граждан выражают искренние соболезнования семье.
«Прощай, Софи. Мягких тебе облачков, лисичка. Теперь они навсегда вместе», — скорбят интернет-пользователи.
Напомним, что страшный теракт в «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. На месте погибло более ста человек. Террористам, совершившим преступление, грозит пожизненное лишение свободы.