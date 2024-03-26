Первый пациент с чипом в мозге сыграл шахматную партию силой мысли

Прошло несколько месяцев после операции, и журналисты решили узнать, как обстоят дела. Оказалось, что Арбо уже освоил управление шахматной игрой с помощью мысли благодаря импланту. В прямом эфире многие зрители могли видеть, как пациент перемещает курсор, захватывает шахматные фигуры и ходит ими по виртуальной доске. Арбо также поделился, что играет и в другие компьютерные игры, хотя ему еще предстоит проделать немало работы для реального прогресса, сообщает newia.ru.