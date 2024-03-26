nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:53

Published Сегодня, 11:53

Modified Сегодня, 11:53

Updated Сегодня, 11:53

Первый пациент с чипом в мозге сыграл шахматную партию силой мысли

Первый пациент с чипом в мозге сыграл шахматную партию силой мысли

26 марта 2024, 11:53
Фото: Изображение Midjourney
Первый в мире пациент с чипом в головном мозге сыграл в шахматную партию силой мысли. 29-летний Нолан Арбо много лет парализован ниже плеч, и в начале года он согласился на операцию по вживлению импланта от компании Neuralink.

Прошло несколько месяцев после операции, и журналисты решили узнать, как обстоят дела. Оказалось, что Арбо уже освоил управление шахматной игрой с помощью мысли благодаря импланту. В прямом эфире многие зрители могли видеть, как пациент перемещает курсор, захватывает шахматные фигуры и ходит ими по виртуальной доске. Арбо также поделился, что играет и в другие компьютерные игры, хотя ему еще предстоит проделать немало работы для реального прогресса, сообщает newia.ru.

Компанию Neuralink основал восемь лет назад известный бизнесмен Илон Маск. Она специализируется на разработке чипов, которые позволяют человеку управлять цифровыми устройствами силой мысли.

Неизвестные преступники: необходим ли Тюмени более жесткий контроль миграции?
Сегодня, 08:10
Полуслепой заключенный террорист из Тюмени просит о досрочном освобождении
Сегодня, 07:17
Как записать ребенка в 1-й класс в Тюмени?
Сегодня, 07:30
На полках магазинов в Тюмени нашли опасные для жизни яйца
Сегодня, 05:54
Ваши данные в опасности: как мошенники взламывают соцсети тюменцев?
Сегодня, 08:35
На юге Тюменской области резко испортится погода
Сегодня, 07:50
"