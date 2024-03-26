Первый пациент с чипом в мозге сыграл шахматную партию силой мысли

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
Прошло несколько месяцев после операции, и журналисты решили узнать, как обстоят дела. Оказалось, что Арбо уже освоил управление шахматной игрой с помощью мысли благодаря импланту. В прямом эфире многие зрители могли видеть, как пациент перемещает курсор, захватывает шахматные фигуры и ходит ими по виртуальной доске. Арбо также поделился, что играет и в другие компьютерные игры, хотя ему еще предстоит проделать немало работы для реального прогресса, сообщает newia.ru.
Компанию Neuralink основал восемь лет назад известный бизнесмен Илон Маск. Она специализируется на разработке чипов, которые позволяют человеку управлять цифровыми устройствами силой мысли.