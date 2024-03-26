Диетолог Полина Журавлёва: базовый уровень метаболизма зависит от генетики

Posted Сегодня, 05:51
Published Сегодня, 05:51
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Updated Сегодня, 05:54
BMR — это количество энергии, необходимое организму для поддержания его основных функций. Оно зависит от размера тела и активной клеточной массы. Чем больше эти параметры, тем больше калорий потребляет организм, пишет RT.
Пол также имеет значение. У женщин BMR в состоянии покоя на 3% ниже, даже если они имеют одинаковый вес и рост с мужчинами.
Журавлёва подчеркнула, что идея о возможности набора веса при низком калорийном потреблении не соответствует действительности. Вес набирается, когда потребляется больше калорий, чем тратится.