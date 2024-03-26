Что такое кредитный рейтинг и как его можно узнать

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
Расчёт данного параметра предполагается для каждого работающего официально гражданина, причём даже в том случае, когда он ни разу за всю свою жизнь никаких кредитов не брал. Благодаря балловой системе можно полноценно оценить, способен ли заёмщик платить по взятым обязательствам.
Из чего состоит кредитный рейтинг
Данный термин на официальном уровне закрепился ещё 4 года назад. С помощью этого параметра можно оценить надёжность финансового состояния потенциального заёмщика. Вычисление его осуществляется в конкретной системе баллов и подразумевает несколько категорий, к числу которых относятся:
В каждой организации при расчёте показателя платежеспособности действуют свои формулы оценивания. Свой кредитный рейтинг желательно изучить перед тем, как, к примеру, обращаться в банковское учреждение за кредитом.
Почему оценка может оказаться плохой
Показатель платежеспособности — не более, чем информация, естественно, чем выше он будет, тем больше вероятность одобрения займа в банке. Конечно, определённое значение имеет уровень дохода, наличие поручителей и залога. Даже с низким показателем, однако можно взять кредит, но процентные ставки в этом случае будут гораздо выше и на тех условиях, что выгодны для банка, но не для потребителя.
Каким образом можно узнать актуальную информацию по скоринговому баллу
В соответствии с действующим законодательством получить исчерпывающую информацию о своём положении в финансовом поле может каждый человек. При этом абсолютно бесплатно узнать кредитный рейтинг можно дважды в год в электронном формате и один раз на бумажном носителе. Также всегда можно воспользоваться услугами посреднических фирм, предварительно уточнив, в каком именно БКИ хранятся данные. На сегодняшний день в стране действует 11 таких организаций, каждая из которых несёт ответственность за сохранность данных о надёжности заёмщиков.
При наличии учётной записи пользователя в Госуслугах всегда можно заказать информацию, отправив запрос в Бюро Кредитных Историй. Данная организация содержит в базе все сведения о кредитном рейтинге. Сделать запрос можно в режиме онлайн. При обращении в БКИ необходимо подтвердить свою личность любым из способов:
Непосредственно в момент запроса кредитной истории в БКИ как раз и рассчитывается скоринговый балл. Если услуга оказывается платно, то стоимость будет варьироваться в зависимости от тарифов компании, специализирующейся на подобном сервисе.
Одной только фамилии для изучения рейтинга будет недостаточно, а потому третьим лицам такая информация предоставлена не будет. Подтвердить личность придётся посредством предоставления паспорта.
Важно понимать, что оценка платежеспособности никак не влияет на то решение, что принимает банковское учреждение, однако сам потенциальный заёмщик может таким образом определить собственные шансы на получение нужной суммы.