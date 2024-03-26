nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:56

Published Сегодня, 13:56

Modified Сегодня, 13:56

Updated Сегодня, 13:56

Буцаев: Темпы по созданию объектов утилизации ТКО изменят меры поддержки

Буцаев: Темпы по созданию объектов утилизации ТКО изменят меры поддержки

26 марта 2024, 13:56
Фото: 1MI
Гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев подвел промежуточные итоги реформы отрасли по обращению с отходами на расширенном заседании думского комитета по экологии.

Буцаев объяснил депутатам, как государственная поддержка поможет ускорить темпы создания объектов утилизации ТКО. Он отметил, что, действительно, имеется существенное превышение инфраструктурных проектов по сортировке и обработке ТКО над проектами по утилизации. Это происходит из-за того, что до определённого времени инструмента возврата инвестиций в отрасли утилизации не было. Теперь, когда в системе расширенной ответственности производителей приняты определённые изменения, в РЭО рассчитывают, что это изменит темпы создания объектов утилизации, пишет 56orb.ru.

Также он озвучил итоги прошлого года по реализации федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО». На обработку направлено 52,9% ТКО при плане в 39,7%. На утилизацию отправили 12,8% ТКО при запланированных 9,2%. Захоронили 80,5% отходов при плане 98%.

С 2019 года, по словам Буцаева, введено в эксплуатацию 134 обрабатывающих объекта, из них 65 объектов, на которых отходы утилизируются, 17 объектов размещения отходов. 34 объекта комплексные, в их составе есть участки для обработки, утилизации и размещения ТКО.

Гендиректор РЭО напомнил о данных Росстата. Они говорят о том, что уже несколько лет сфера обращения с ТКО является наиболее быстрорастущей в отечественной экономике. Это стало возможным в том числе благодаря господдержке, например выпуску облигаций РЭО, средства от которых направляются на льготные займы инвесторам.

Помимо этого, он выделил ещё один инструмент финансирования — поддержку регионов с низкой бюджетной обеспеченностью путем предоставления гранта. При соблюдении ряда условий грант может покрыть до 95% от объема инвестиций по концессионным соглашениям.

Неизвестные преступники: необходим ли Тюмени более жесткий контроль миграции?
Сегодня, 08:10
Полуслепой заключенный террорист из Тюмени просит о досрочном освобождении
Сегодня, 07:17
Как записать ребенка в 1-й класс в Тюмени?
Сегодня, 07:30
На полках магазинов в Тюмени нашли опасные для жизни яйца
Сегодня, 05:54
Ваши данные в опасности: как мошенники взламывают соцсети тюменцев?
Сегодня, 08:35
На юге Тюменской области резко испортится погода
Сегодня, 07:50
"