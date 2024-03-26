Буцаев: Темпы по созданию объектов утилизации ТКО изменят меры поддержки

Буцаев объяснил депутатам, как государственная поддержка поможет ускорить темпы создания объектов утилизации ТКО. Он отметил, что, действительно, имеется существенное превышение инфраструктурных проектов по сортировке и обработке ТКО над проектами по утилизации. Это происходит из-за того, что до определённого времени инструмента возврата инвестиций в отрасли утилизации не было. Теперь, когда в системе расширенной ответственности производителей приняты определённые изменения, в РЭО рассчитывают, что это изменит темпы создания объектов утилизации, пишет 56orb.ru.