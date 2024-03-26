Буцаев: Темпы по созданию объектов утилизации ТКО изменят меры поддержки

Posted Сегодня, 13:56
Published Сегодня, 13:56
Modified Сегодня, 13:56
Updated Сегодня, 13:56
Буцаев объяснил депутатам, как государственная поддержка поможет ускорить темпы создания объектов утилизации ТКО. Он отметил, что, действительно, имеется существенное превышение инфраструктурных проектов по сортировке и обработке ТКО над проектами по утилизации. Это происходит из-за того, что до определённого времени инструмента возврата инвестиций в отрасли утилизации не было. Теперь, когда в системе расширенной ответственности производителей приняты определённые изменения, в РЭО рассчитывают, что это изменит темпы создания объектов утилизации, пишет 56orb.ru.
Также он озвучил итоги прошлого года по реализации федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО». На обработку направлено 52,9% ТКО при плане в 39,7%. На утилизацию отправили 12,8% ТКО при запланированных 9,2%. Захоронили 80,5% отходов при плане 98%.
С 2019 года, по словам Буцаева, введено в эксплуатацию 134 обрабатывающих объекта, из них 65 объектов, на которых отходы утилизируются, 17 объектов размещения отходов. 34 объекта комплексные, в их составе есть участки для обработки, утилизации и размещения ТКО.
Гендиректор РЭО напомнил о данных Росстата. Они говорят о том, что уже несколько лет сфера обращения с ТКО является наиболее быстрорастущей в отечественной экономике. Это стало возможным в том числе благодаря господдержке, например выпуску облигаций РЭО, средства от которых направляются на льготные займы инвесторам.
Помимо этого, он выделил ещё один инструмент финансирования — поддержку регионов с низкой бюджетной обеспеченностью путем предоставления гранта. При соблюдении ряда условий грант может покрыть до 95% от объема инвестиций по концессионным соглашениям.