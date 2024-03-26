Буцаев рассказал о наиболее важных для отрасли обращения с ТКО законах за 5 лет

По сообщению издания 56orb.ru, Буцаев выразил признательность за эффективную и планомерную работу, направленную на совершенствование законодательства. В течение пяти лет было принято 59 нормативно-правовых актов, и особую благодарность глава РЭО выразил профильному комитету Государственной думы, чьи решения имели значительное влияние на отрасль. Он выделил некоторые ключевые инициативы: закон об усовершенствовании механизма расширенной ответственности производителя (РОП), закон о вторичных ресурсах и вторичном сырье, а также поправки в КоАП РФ.