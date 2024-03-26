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Published Сегодня, 16:24

Modified Сегодня, 16:25

Updated Сегодня, 16:25

Буцаев рассказал о наиболее важных для отрасли обращения с ТКО законах за 5 лет

Буцаев рассказал о наиболее важных для отрасли обращения с ТКО законах за 5 лет

26 марта 2024, 16:24
Фото: Изображение Midjourney
Глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев назвал несколько законов, которые сыграли ключевую роль в обращении с отходами за последние пять лет.

Он выступил с докладом на расширенном заседании Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Государственной думы России, состоявшемся 26 марта текущего года.

По сообщению издания 56orb.ru, Буцаев выразил признательность за эффективную и планомерную работу, направленную на совершенствование законодательства. В течение пяти лет было принято 59 нормативно-правовых актов, и особую благодарность глава РЭО выразил профильному комитету Государственной думы, чьи решения имели значительное влияние на отрасль. Он выделил некоторые ключевые инициативы: закон об усовершенствовании механизма расширенной ответственности производителя (РОП), закон о вторичных ресурсах и вторичном сырье, а также поправки в КоАП РФ.

Кроме того, Денис Буцаев отметил наиболее важные законопроекты, над которыми в настоящее время работает Российский экологический оператор совместно с членами комитета Государственной думы. В приоритете находятся проекты законов об утилизации органической фракции отходов путем компостирования, об обращении с отходами III–V классов опасности, об обращении с твердыми коммунальными отходами на труднодоступных территориях — данный законопроект уже прошел первое чтение.

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