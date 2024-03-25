Выездная сессия ПМЭФ впервые пройдет в ЮАР

Posted Сегодня, 17:59
Published Сегодня, 17:59
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Updated Сегодня, 17:59
Алексей Вальков, замдиректора Фонда Росконгресс и руководитель ПМЭФ, напомнил, что второй саммит и экономический и гуманитарный форум «Россия — Африка», состоявшийся летом, стал историческим событием в международных отношениях. Это мероприятие подтвердило наличие взаимного интереса сторон и необходимости запуска новых форматов обмена опытом, включая выездные мероприятия. Такие формы общения дадут организаторам возможность подробно рассказать о преимуществах, предоставляемых площадкой ПМЭФ, предположил Вальков. Об этом сообщает 56orb.
В последние годы на форуме замечен интерес компаний из различных секторов, включая сельское хозяйство, металлообработку, розничную торговлю, а также негосударственных образовательных и консульских учреждений. В контексте активного взаимодействия между Россией и Южно-Африканской Республикой в рамках БРИКС и других международных платформ бизнес обеих стран получает широкие возможности.
Президент Black Business Council Элиас Монаге, в свою очередь, рассказал о постоянном интересе к взаимному сотрудничеству в сфере торговли между ЮАР и Россией. У России ключевая роль в поставках технологий, которые используются для развития экономики Южно-Африканской Республики. Помимо этого, по словам Монаге, наша страна активно сотрудничает с ЮАР в отраслях энергетики, сельского хозяйства, добычи и переработки полезных ископаемых, а также в вопросах интеллектуальной собственности. Долгосрочное стратегическое партнерство создает прочную базу для дальнейшего развития сотрудничества.
Среди спикеров мероприятия заявлены: заместитель торгового представителя в ЮАР Олег Савиков, директор ПМЭФ Алексей Вальков, исполнительный председатель Африканской энергетической палаты ЭнДжей Аюк, старший исполнительный директор Aspen Pharmacare, член South Africa BRICS Business Council Ставрос Николау, президент Black Business Council Элиас Монаге, президент African United Business Confederation Джордж Себулела и председатель правления Ladies in the Frontline SA Слаузи Зодва Могами.
Петербургский экономический форум состоится с 5 по 8 июня 2024 года. Информационным партнером мероприятия выступит медиахолдинг 1MI.