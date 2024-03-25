Выездная сессия ПМЭФ впервые пройдет в ЮАР

Президент Black Business Council Элиас Монаге, в свою очередь, рассказал о постоянном интересе к взаимному сотрудничеству в сфере торговли между ЮАР и Россией. У России ключевая роль в поставках технологий, которые используются для развития экономики Южно-Африканской Республики. Помимо этого, по словам Монаге, наша страна активно сотрудничает с ЮАР в отраслях энергетики, сельского хозяйства, добычи и переработки полезных ископаемых, а также в вопросах интеллектуальной собственности. Долгосрочное стратегическое партнерство создает прочную базу для дальнейшего развития сотрудничества.