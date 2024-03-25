В Тюменской области прекращена работа ледовых переправ

Posted Сегодня, 15:51
Published Сегодня, 15:51
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«В связи с закрытием ледовой переправы через р.Иртыш у села Уват пассажирские перевозки будут организованы с 26 марта с помощью судна на воздушной подушке», — рассказали в Главном управлении строительства региона.
Альтернативные пути объезда через другие переправы в районах Вагая и Тугалово продолжают работу.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что часть обмелевшей реки Туры сдали в аренду на 20 лет. Предприниматель Андрей Невзоров был единственным участников аукциона.