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Published Сегодня, 15:51

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В Тюменской области закрыли ледовые переправы

В Тюменской области прекращена работа ледовых переправ

25 марта 2024, 15:51
Фото: 1MI

В Тюменской области закрыли ледовые переправы

В Тюменской области закрыли две ледовые переправы из-за решения, принятого после обследования комиссией. Автомобильное сообщение прекращено с 25 марта.
«В связи с закрытием ледовой переправы через р.Иртыш у села Уват пассажирские перевозки будут организованы с 26 марта с помощью судна на воздушной подушке», — рассказали в Главном управлении строительства региона.

Альтернативные пути объезда через другие переправы в районах Вагая и Тугалово продолжают работу.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что часть обмелевшей реки Туры сдали в аренду на 20 лет. Предприниматель Андрей Невзоров был единственным участников аукциона.

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