В Центре прогнозов космической погоды рассказали о затухании магнитной бури

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
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Updated Сегодня, 10:40
Абунин отметил, что вчера индекс геомагнитных бурь достиг максимального значения — 9. Однако согласно прогнозу специалиста, сегодня он составит 6-7.
Важно подчеркнуть, что различить влияние земной погоды и космической невозможно. Поэтому, по мнению Абунина, высказывания о том, что самочувствие человека зависит от магнитных бурь, можно рассматривать как предположения и предполагаемые факты.
«Я считаю, что обычный человек с нормальным здоровьем не может почувствовать влияние космической погоды на себя. В космосе это другое дело, там присутствует радиация, а на Земле мы защищены магнитным полем и атмосферой. Поэтому не стоит беспокоиться по этому поводу», — заключил собеседник RT.