nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:37

Published Сегодня, 10:37

Modified Сегодня, 10:40

Updated Сегодня, 10:40

В Центре прогнозов космической погоды рассказали о затухании магнитной бури

25 марта 2024, 10:37
Глава Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Артём Абунин сообщил в беседе с RT, что магнитная буря, которая охватила Землю 24 марта, постепенно утихает. По его словам, сегодня она продолжает слабеть.

Абунин отметил, что вчера индекс геомагнитных бурь достиг максимального значения — 9. Однако согласно прогнозу специалиста, сегодня он составит 6-7.

Важно подчеркнуть, что различить влияние земной погоды и космической невозможно. Поэтому, по мнению Абунина, высказывания о том, что самочувствие человека зависит от магнитных бурь, можно рассматривать как предположения и предполагаемые факты.

«Я считаю, что обычный человек с нормальным здоровьем не может почувствовать влияние космической погоды на себя. В космосе это другое дело, там присутствует радиация, а на Земле мы защищены магнитным полем и атмосферой. Поэтому не стоит беспокоиться по этому поводу», — заключил собеседник RT.

В опасности! Защищены ли от террористов места массового скопления людей в Тюмени?
Сегодня, 07:49
Там всегда заторы: в Тюмени назвали самые «пробочные» дороги и перекрестки в городе
Сегодня, 05:24
Часть обмелевшей Туры сдали в аренду на 20 лет
Сегодня, 07:07
В клетку с крысами — пусть сожрут: тюменцы обсуждают возврат смертной казни в России
Сегодня, 09:07
Сберечь спокойствие: тюменский психолог рассказал, как бороться с народной паникой
Сегодня, 08:48
14 лет жизни в бараке: сирота-инвалид из Тюменской области обратилась к Бастрыкину
Сегодня, 02:27
"