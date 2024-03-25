В Центре прогнозов космической погоды рассказали о затухании магнитной бури

«Я считаю, что обычный человек с нормальным здоровьем не может почувствовать влияние космической погоды на себя. В космосе это другое дело, там присутствует радиация, а на Земле мы защищены магнитным полем и атмосферой. Поэтому не стоит беспокоиться по этому поводу», — заключил собеседник RT.