Ученые выяснили, какие овощи лучше всего употреблять при хроническом воспалении

Ученые провели исследование, чтобы выяснить, какие овощи самые полезные при хроническом воспалении. Они составили список овощей, которые рекомендуется употреблять для борьбы с этим состоянием.