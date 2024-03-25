Ученые выяснили, какие овощи лучше всего употреблять при хроническом воспалении

Posted Сегодня, 15:52
Published Сегодня, 15:52
Modified Сегодня, 15:54
Updated Сегодня, 15:54
Один из самых полезных овощей — шпинат. Он содержит много витаминов А и С, а также антиоксидантов кверцетина и кемпферола, пишет pravda.ru.
Капуста кале может помочь при воспалении кишечника. Она богата антиоксидантами, минералами, клетчаткой и витаминами А, С и К.
Брокколи тоже является отличным выбором, так как содержит антиоксидант сульфорафан, а также много витаминов С и К.
Важно также включить в рацион болгарский перец, который содержит большое количество витаминов А и С, а также антиоксидантов.
Помидоры богаты антиоксидантом ликопином, который также полезен при воспалении.
Морковь — это источник бета-каротина, который организм превращает в витамин А.
Свекла содержит соединения беталаины, которые помогают уменьшить воспаление.
Чеснок богат соединениями серы и антиоксидантами, которые также полезны при воспалении.
Лук — это еще один источник кверцетина и витамина С.
Сельдерей богат антиоксидантами и противовоспалительными соединениями.
Таким образом, включение этих овощей в рацион может помочь в борьбе с хроническим воспалением.