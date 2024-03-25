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Posted Сегодня, 15:52

Published Сегодня, 15:52

Modified Сегодня, 15:54

Updated Сегодня, 15:54

Ученые выяснили, какие овощи лучше всего употреблять при хроническом воспалении

25 марта 2024, 15:52
Ученые провели исследование, чтобы выяснить, какие овощи самые полезные при хроническом воспалении. Они составили список овощей, которые рекомендуется употреблять для борьбы с этим состоянием.

Один из самых полезных овощей — шпинат. Он содержит много витаминов А и С, а также антиоксидантов кверцетина и кемпферола, пишет pravda.ru.

Капуста кале может помочь при воспалении кишечника. Она богата антиоксидантами, минералами, клетчаткой и витаминами А, С и К.

Брокколи тоже является отличным выбором, так как содержит антиоксидант сульфорафан, а также много витаминов С и К.

Важно также включить в рацион болгарский перец, который содержит большое количество витаминов А и С, а также антиоксидантов.

Помидоры богаты антиоксидантом ликопином, который также полезен при воспалении.

Морковь — это источник бета-каротина, который организм превращает в витамин А.

Свекла содержит соединения беталаины, которые помогают уменьшить воспаление.

Чеснок богат соединениями серы и антиоксидантами, которые также полезны при воспалении.

Лук — это еще один источник кверцетина и витамина С.

Сельдерей богат антиоксидантами и противовоспалительными соединениями.

Таким образом, включение этих овощей в рацион может помочь в борьбе с хроническим воспалением.

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