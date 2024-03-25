Тюменцы жалуются на выборочную отмену занятий после теракта в «Крокусе»

В связи с терактом в Подмосковье, университеты, школы и колледжи в Тюмени перевели своих студентов на дистанционное обучение. Например, в ТюмГУ студенты и преподаватели перешли на удаленную работу на неопределенный срок. Однако некоторые школы не стали отменять занятия.