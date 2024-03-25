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Published Сегодня, 07:28

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Updated Сегодня, 07:39

Тюменцы жалуются на выборочную отмену занятий после теракта в «Крокусе»

25 марта 2024, 07:28
В связи с терактом в Подмосковье, университеты, школы и колледжи в Тюмени перевели своих студентов на дистанционное обучение. Например, в ТюмГУ студенты и преподаватели перешли на удаленную работу на неопределенный срок. Однако некоторые школы не стали отменять занятия.

Жительница Тюмени пожаловалась, что в школе имени Митинского в Айвазовском районе, несмотря на национальный день траура, учеников заставляли посещать занятия в очной форме. Местная администрация обещала разобраться в ситуации и принять соответствующие меры, пишет «КП-Тюмень».

После проведения внеочередного заседания антитеррористической комиссии губернатор Тюменской области Александр Моор поручил усилить меры безопасности в регионе. Он также рекомендовал минимизировать количество массовых мероприятий в ближайшую неделю и перенести их на более поздний срок.

В школах, колледжах, учебных заведениях и общественных учреждениях с большим количеством людей будут усилены меры безопасности: проверят системы оповещения и тревожные кнопки. На объектах торговли будут предприняты дополнительные меры по антитеррористической защите. Полиция, МЧС и Росгвардия перейдут на повышенный режим работы, заявил Александр Моор.

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