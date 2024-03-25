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Published Сегодня, 07:44

Modified Сегодня, 07:49

Updated Сегодня, 07:49

Тюменцы не спешат отменять поездки в столицу

25 марта 2024, 07:44
После теракта в «Крокус Сити Холл» в Москве авиакомпании и железные дороги обещают вернуть пассажирам деньги за поездки или полеты в столицу. Однако жители Тюмени не спешат возвращать билеты.

Некоторые пассажиры отказались от поездок в Москву, но это не связано с трагедией в «Крокус Сити Холл». Люди отменили свои туры по личным причинам, сообщила туроператор Надежда Семенова.

Эксперты указывают на то, что для жителей Тюмени поездки в Москву имеют индивидуальный характер, многие ездят в столицу по работе, к родственникам или на мастер-классы. Поэтому сибиряки часто самостоятельно покупают билеты или путевки на нужный рейс, пишет «КП-Тюмень».

По данным официального сайта тюменского аэропорта Рощино, из областного центра в Москву летают два регулярных авиарейса: утром и вечером.

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