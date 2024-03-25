Тюменцы не спешат отменять поездки в столицу

Эксперты указывают на то, что для жителей Тюмени поездки в Москву имеют индивидуальный характер, многие ездят в столицу по работе, к родственникам или на мастер-классы. Поэтому сибиряки часто самостоятельно покупают билеты или путевки на нужный рейс, пишет «КП-Тюмень».