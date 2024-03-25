Тюменская облдума намеревается приобрести блокноты и ручки за миллион рублей

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
Сообщается, что подрядчик должен произвести 1800 экземпляров в течение 20 дней с момента заключения контракта, включая блокноты, ручки и ежедневники с логотипом облдумы. Блокноты будут иметь разные дизайны и включать стикеры. Записные книжки должны быть выполнены из искусственной кожи, а ручки из переработанного картона. При этом на ручке должна красоваться надпись — «Для записи смелых идей».
В комментариях в социальных сетях тюменцы заявляют, что те средства, которые депутаты планируют потратить на канцтовары, следовало бы потратить на благотворительность.
Напомним, что ранее один из тюменских депутатов рассказывал, как спас кошку от смерти.