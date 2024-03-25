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Published Сегодня, 10:36

Modified Сегодня, 10:38

Updated Сегодня, 10:38

Тюменские депутаты планируют потратить миллион рублей на блокноты и ручки

Тюменская облдума намеревается приобрести блокноты и ручки за миллион рублей

25 марта 2024, 10:36
Фото: 1MI

Тюменские депутаты планируют потратить миллион рублей на блокноты и ручки

Тюменская облдума планирует потратить около миллиона рублей на подарочные канцелярские товары. Об этом свидетельствуют сведения опубликованные на сайте государственных закупок.

Сообщается, что подрядчик должен произвести 1800 экземпляров в течение 20 дней с момента заключения контракта, включая блокноты, ручки и ежедневники с логотипом облдумы. Блокноты будут иметь разные дизайны и включать стикеры. Записные книжки должны быть выполнены из искусственной кожи, а ручки из переработанного картона. При этом на ручке должна красоваться надпись — «Для записи смелых идей».

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В комментариях в социальных сетях тюменцы заявляют, что те средства, которые депутаты планируют потратить на канцтовары, следовало бы потратить на благотворительность.

Напомним, что ранее один из тюменских депутатов рассказывал, как спас кошку от смерти.

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