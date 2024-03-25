Тюменская облдума намеревается приобрести блокноты и ручки за миллион рублей

Сообщается, что подрядчик должен произвести 1800 экземпляров в течение 20 дней с момента заключения контракта, включая блокноты, ручки и ежедневники с логотипом облдумы. Блокноты будут иметь разные дизайны и включать стикеры. Записные книжки должны быть выполнены из искусственной кожи, а ручки из переработанного картона. При этом на ручке должна красоваться надпись — «Для записи смелых идей».