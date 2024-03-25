Север Тюменской области присоединился к акции «Журавли» в память о жертвах теракта

Posted Сегодня, 03:53
Published Сегодня, 03:53
Modified Сегодня, 04:29
Updated Сегодня, 04:29
В Салехарде, Ноябрьске и Надыме добровольцы выложили надпись «Скорбим» и изображения журавлей из тысяч зажженных лампад в память о тех, чьи жизни оборвались в результате трагедии.
У стихийного мемориала рядом с местом трагедии в городе Москве представители Движения и неравнодушные граждане зажгли тысячи лампад, выложенные в надпись «Скорбим. 22.03.2024» и трёх журавлей. Концертный зал, где произошла трагедия, носил имя Муслима Магомаева — одного из самых известных исполнителей песни «Журавли», баллады о солдатах, которые после смерти становятся птицами. Вместе с общественными организациями Волонтёры Победы почтили память погибших минутой молчания.
«Сегодня мы выражаем свою поддержку тем, кто потерял близких, скорбим по тем, кто уже не вернётся домой после чудовищного теракта 22 марта. Несмотря на попытку запугать и расколоть российский народ, мы сплотились и ответили на террор взаимовыручкой и поддержкой. Нас не сломить», — подчеркнула исполнительный директор ВОД «Волонтёры Победы» Анастасия Рябова.
Ранее «Наш Город» писал, что 22 марта в Красногорске в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. По последним данным, погибло 137 человек, 154 пострадало. 24 марта в России был объявлен общенациональный траур.