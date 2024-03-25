Север Тюменской области присоединился к акции «Журавли» в память о жертвах теракта

У стихийного мемориала рядом с местом трагедии в городе Москве представители Движения и неравнодушные граждане зажгли тысячи лампад, выложенные в надпись «Скорбим. 22.03.2024» и трёх журавлей. Концертный зал, где произошла трагедия, носил имя Муслима Магомаева — одного из самых известных исполнителей песни «Журавли», баллады о солдатах, которые после смерти становятся птицами. Вместе с общественными организациями Волонтёры Победы почтили память погибших минутой молчания.