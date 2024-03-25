Ребенок разрезал ногу об болт в тюменском аквапарке

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
Modified Сегодня, 08:54
Updated Сегодня, 08:54
В тюменском аквапарке «ЛетоЛето» мальчик получил серьезную рану стопы. Об этом отец пострадавшего ребенка рассказал Ura.ru.
«Ребенок на горке „Тайна двух океанов“ разрезал ногу, когда съезжал. Выпал с рафта для спуска и, пытаясь залезть обратно, порезал ногу об болт», — сообщил мужчина.
В больнице ребенку поставили диагноз: скальпированная рана правой стопы. Ногу мальчику зашили, теперь его отец требует компенсацию. В самом аквапарке ситуацию пока не прокомментировали.
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