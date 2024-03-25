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Мальчик разрезал стопу об болт в аквапарке в Тюмени

Ребенок разрезал ногу об болт в тюменском аквапарке

25 марта 2024, 08:52
Фото: 1MI

Мальчик разрезал стопу об болт в аквапарке в Тюмени

Мальчик получил травму во время спуска с горки. Ногу ребенку зашили, теперь его отец требует компенсацию.

В тюменском аквапарке «ЛетоЛето» мальчик получил серьезную рану стопы. Об этом отец пострадавшего ребенка рассказал Ura.ru.

«Ребенок на горке „Тайна двух океанов“ разрезал ногу, когда съезжал. Выпал с рафта для спуска и, пытаясь залезть обратно, порезал ногу об болт», — сообщил мужчина.
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В больнице ребенку поставили диагноз: скальпированная рана правой стопы. Ногу мальчику зашили, теперь его отец требует компенсацию. В самом аквапарке ситуацию пока не прокомментировали.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Заводоуковске бездомная собака напала на 13-летнюю девочку, когда та вышла на прогулку. Суд обязал администрацию округа выплатить компенсацию пострадавшей.

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