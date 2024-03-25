nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:46

Published Сегодня, 10:46

Modified Сегодня, 10:48

Updated Сегодня, 10:48

Полиция Брянска проверяет информацию о запуске фейерверков в день траура

25 марта 2024, 10:46
В Брянске проводят проверку информации о том, что неизвестные люди запустили фейерверки в день общенационального траура. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Министерства внутренних дел России по Брянской области.

Информация о запуске фейерверков была обнаружена в ходе мониторинга, и в настоящее время полиция города проводит проверку данного случая, пишет RT.

СМИ ранее сообщили, что несколько жителей Брянска в ночное время 24 марта запускали фейерверки в сквере «Вечный огонь» Фокинского района.

Напомним, что 24 марта был объявлен днем общенационального траура в память о погибших в результате теракта в Крокус Сити Холле.

В опасности! Защищены ли от террористов места массового скопления людей в Тюмени?
Сегодня, 07:49
Там всегда заторы: в Тюмени назвали самые «пробочные» дороги и перекрестки в городе
Сегодня, 05:24
Часть обмелевшей Туры сдали в аренду на 20 лет
Сегодня, 07:07
В клетку с крысами — пусть сожрут: тюменцы обсуждают возврат смертной казни в России
Сегодня, 09:07
Сберечь спокойствие: тюменский психолог рассказал, как бороться с народной паникой
Сегодня, 08:48
14 лет жизни в бараке: сирота-инвалид из Тюменской области обратилась к Бастрыкину
Сегодня, 02:27
"