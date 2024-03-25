Полиция Брянска проверяет информацию о запуске фейерверков в день траура

В Брянске проводят проверку информации о том, что неизвестные люди запустили фейерверки в день общенационального траура. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Министерства внутренних дел России по Брянской области.