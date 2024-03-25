Полиция Брянска проверяет информацию о запуске фейерверков в день траура

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
Информация о запуске фейерверков была обнаружена в ходе мониторинга, и в настоящее время полиция города проводит проверку данного случая, пишет RT.
СМИ ранее сообщили, что несколько жителей Брянска в ночное время 24 марта запускали фейерверки в сквере «Вечный огонь» Фокинского района.
Напомним, что 24 марта был объявлен днем общенационального траура в память о погибших в результате теракта в Крокус Сити Холле.