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Published Сегодня, 08:32

Modified Сегодня, 08:34

Updated Сегодня, 08:34

Летние туры в Турцию из России снизились на 20%

25 марта 2024, 08:32
Перед началом летнего сезона 2024 года российские путешественники заметили изменение: стоимость пакетных туров в Турцию из России значительно снизилась, пишет Pravda.Ru.

Согласно информации, предоставленной экспертами, расходы среднего отдыха упали на 20 процентов по сравнению с предыдущим годом.

Это снижение цен было достигнуто благодаря целенаправленной ценообразующей политике отельеров Турции и активным маркетинговым мероприятиям, проводимым в различных регионах России.

Особое внимание было уделено расширению полетного расписания. Важным фактором стало увеличение числа российских регионов, откуда совершаются рейсы в Турцию. Если в 2023 году полеты предлагались из 18 регионов, то в 2024 году это число выросло до 25. Благодаря этому увеличилось количество рейсов как на средиземноморском, так и на эгейском побережье Турции, что безусловно сделало отдых более доступным для многих россиян.

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