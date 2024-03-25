Летние туры в Турцию из России снизились на 20%

Особое внимание было уделено расширению полетного расписания. Важным фактором стало увеличение числа российских регионов, откуда совершаются рейсы в Турцию. Если в 2023 году полеты предлагались из 18 регионов, то в 2024 году это число выросло до 25. Благодаря этому увеличилось количество рейсов как на средиземноморском, так и на эгейском побережье Турции, что безусловно сделало отдых более доступным для многих россиян.