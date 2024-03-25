nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:58

Published Сегодня, 14:58

Modified Сегодня, 14:58

Updated Сегодня, 14:58

Глава Удмуртии Бречалов отчитался об усилении мер безопасности в торговых центрах

Глава Удмуртии Бречалов отчитался об усилении мер безопасности в торговых центрах

25 марта 2024, 14:58
Фото: пресс-служба главы и правительства УР
Глава Удмуртии Александр Бречалов 25 марта созвал внеурочное заседание антитеррористической комиссии после случившегося теракта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске. Руководитель республики призвал ввести дополнительные меры безопасности в крупных торговых центрах.

Как пишет udm-info.ru, ссылаясь на комментарий пресс-службы, антитеррористические меры обсуждались руководящим составом правоохранительных органов, министерств и ведомств, объектов транспорта, среднеспециальных и высших образовательных учреждений.

По словам Бречалова, в субботу и воскресенье было дано распоряжение усилить меры безопасности в местах массового скопления граждан, включая железнодорожные вокзалы и аэропорт Ижевск. Помимо этого, на дорогах федерального и регионального значения дежурят патрули ГИБДД и сотрудники оперативных подразделений. Также активно ведется работа по установлению фактов нелегальной миграции.

В администрации главы региона отчитались о проводящихся проверках деятельности частных охранных предприятий, тренировках на базе социальных объектов, приеме и обработке любых обращений населения. Бречалов, обращаясь к профильному министру Виктору Лашкареву, распорядился уделить повышенное внимание крупным торговым центрам. При этом он отметил, что организация такой деятельности должна проходить под контролем прокуратуры и МЧС.

В рамках совещания коснулись и вопроса антитеррористической защищенности объектов образования: с 1-й по 3-ю категорию охраняют сотрудники частных охранных предприятий, а объекты 4-й категории (в основном малочисленные по количеству воспитанников, в сельской местности) охраняют сторожа.

Присутствующие на совещании должностные лица отчитались, что в Ижевске 100-процентная охрана ЧОП. В 18 школах столицы республики, в школе № 2 Сарапула есть КПП. Оборудуют пропускные пункты на объектах, где учатся более тысячи человек.

Подробнее об организации безопасности студентов и работников вузов отчитался ректор Удмуртского государственного аграрного университета Андрей Брацихин. Речь идет о круглосуточной охране учебных корпусов, установлении пропускного режима, поддержании в рабочем состоянии инженерно-технических средств и систем охраны.

Согласно комментарию Александра Бречалова, после теракта в Красногорске особенно важно вести работу по профилактике межнациональных конфликтов.

В опасности! Защищены ли от террористов места массового скопления людей в Тюмени?
Сегодня, 07:49
Там всегда заторы: в Тюмени назвали самые «пробочные» дороги и перекрестки в городе
Сегодня, 05:24
Часть обмелевшей Туры сдали в аренду на 20 лет
Сегодня, 07:07
В клетку с крысами — пусть сожрут: тюменцы обсуждают возврат смертной казни в России
Сегодня, 09:07
Сберечь спокойствие: тюменский психолог рассказал, как бороться с народной паникой
Сегодня, 08:48
14 лет жизни в бараке: сирота-инвалид из Тюменской области обратилась к Бастрыкину
Сегодня, 02:27
"