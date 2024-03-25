Глава Удмуртии Бречалов отчитался об усилении мер безопасности в торговых центрах

По словам Бречалова, в субботу и воскресенье было дано распоряжение усилить меры безопасности в местах массового скопления граждан, включая железнодорожные вокзалы и аэропорт Ижевск. Помимо этого, на дорогах федерального и регионального значения дежурят патрули ГИБДД и сотрудники оперативных подразделений. Также активно ведется работа по установлению фактов нелегальной миграции.