«Это все очень неприятно»: фейковые менеджеры Инстасамки «разводят» девушек

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
В своем телеграм-канале Инстасамка рассказала, что ее соцсети разрываются от сообщений девушек: всем им писали неизвестные люди, которые представляются менеджерами и помощниками рэперши. Мошенники говорят, что певице нужны модели в клипы или танцоры для шоу.
«Суть: пришлите свои фото, приезжайте сюда на кастинг и все в таком духе. Девочки! Это фейк! Пожалуйста, не ведите с ними диалог, не присылайте ваши фото и другие данные», — рассказала тобольская рэперша.
Она добавила, что для достоверности мошенники отправляют россиянкам поддельные видео с отзывами других девушек.
«Они сделали и присылают девочкам видеоотзывы от других (я так понимаю подставных) девочек, которые благодарят меня за какой-то проект, в доказательство того, что вам тоже стоит поучаствовать. Не знаю, какие у них цели. Это всё для меня очень неприятно. Будьте аккуратнее», — предупредила певица.
Ранее «Наш город» сообщал, что Инстасамка готовится сдавать ЕГЭ. Девушка намерена получить высшее образование.