«Это все очень неприятно»: фейковые менеджеры Инстасамки «разводят» девушек

В своем телеграм-канале Инстасамка рассказала, что ее соцсети разрываются от сообщений девушек: всем им писали неизвестные люди, которые представляются менеджерами и помощниками рэперши. Мошенники говорят, что певице нужны модели в клипы или танцоры для шоу.