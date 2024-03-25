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Published Сегодня, 09:32

Modified Сегодня, 09:34

Updated Сегодня, 09:34

Фейковые менеджеры Инстасамки «разводят» россиянок

«Это все очень неприятно»: фейковые менеджеры Инстасамки «разводят» девушек

25 марта 2024, 09:32
Фото: Инстасамка / Телеграм

Фейковые менеджеры Инстасамки «разводят» россиянок

По словам рэперши, неизвестные люди представляются ее помощниками и пишут девушкам, приглашая на кастинги. Чтобы получить допуск к кастингам, россиянки высылают им фото и личные данные.

В своем телеграм-канале Инстасамка рассказала, что ее соцсети разрываются от сообщений девушек: всем им писали неизвестные люди, которые представляются менеджерами и помощниками рэперши. Мошенники говорят, что певице нужны модели в клипы или танцоры для шоу.

«Суть: пришлите свои фото, приезжайте сюда на кастинг и все в таком духе. Девочки! Это фейк! Пожалуйста, не ведите с ними диалог, не присылайте ваши фото и другие данные», — рассказала тобольская рэперша.
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Она добавила, что для достоверности мошенники отправляют россиянкам поддельные видео с отзывами других девушек.

«Они сделали и присылают девочкам видеоотзывы от других (я так понимаю подставных) девочек, которые благодарят меня за какой-то проект, в доказательство того, что вам тоже стоит поучаствовать. Не знаю, какие у них цели. Это всё для меня очень неприятно. Будьте аккуратнее», — предупредила певица.

Ранее «Наш город» сообщал, что Инстасамка готовится сдавать ЕГЭ. Девушка намерена получить высшее образование.

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