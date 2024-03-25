18-летний житель Тюмени упал в обморок на работе из-за компьютерных игр

Posted Сегодня, 14:58
Published Сегодня, 14:58
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Updated Сегодня, 15:00
Очнувшись, пострадавший сам себе вызвал бригаду скорой помощи. Инцидент заставил юношу пересмотреть свое отношение к режиму дня и позаботиться о своем здоровье.
Медики предупреждают, что в случае потери сознания, рекомендуется переносить пострадавшего с проезжей части, протереть ему лицо влажной салфеткой и обратиться к врачам для выяснения причин случившегося.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени после борьбы с онкологией скончался подросток. Мальчику было 14 лет.