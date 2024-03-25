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18-летний тюменец упал в обморок на работе из-за недосыпа и компьютерных игр

18-летний житель Тюмени упал в обморок на работе из-за компьютерных игр

25 марта 2024, 14:58
Фото: 1MI

18-летний тюменец упал в обморок на работе из-за недосыпа и компьютерных игр

18-летний житель Тюмени упал в обморок на работе. Причиной плохого состояния парня стало недосыпание после многочисленных ночей за компьютерными играми.

Очнувшись, пострадавший сам себе вызвал бригаду скорой помощи. Инцидент заставил юношу пересмотреть свое отношение к режиму дня и позаботиться о своем здоровье.

Медики предупреждают, что в случае потери сознания, рекомендуется переносить пострадавшего с проезжей части, протереть ему лицо влажной салфеткой и обратиться к врачам для выяснения причин случившегося.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени после борьбы с онкологией скончался подросток. Мальчику было 14 лет.

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