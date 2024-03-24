Участники чемпионата РФ по биатлону начали тренировку в Тюмени с минуты молчания

Напомним, 23 и 24 марта в «Жемчужине Сибири» должны были пройти соревнования в рамках чемпиона России по биатлону. В связи с произошедшей трагедией даты гонок были изменены. Предварительно, спринты, эстафеты и масстарты пройдут 25, 26, 28, 30 и 31 марта.