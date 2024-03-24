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Минуту молчания провели российские биатлонисты в Тюмени

Участники чемпионата РФ по биатлону начали тренировку в Тюмени с минуты молчания

24 марта 2024, 10:45
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Минуту молчания провели российские биатлонисты в Тюмени

С минуты молчания начали тренировку в тюменском центре «Жемчужина Сибири» российские биатлонисты. Спортсмены почтили память погибших во время теракта в «Крокус Сити Холле».
Сюжет
Биатлон
Видео: Информационный центр Правительства Тюменской области

В знак траура приспущены Государственный флаг Российской Федерации, флаги Тюменской области и Союза биатлонистов России. На информационных табло — изображение горящей свечи, слово «Скорбим» и дата трагедии — 22 марта 2024 года.

Напомним, 23 и 24 марта в «Жемчужине Сибири» должны были пройти соревнования в рамках чемпиона России по биатлону. В связи с произошедшей трагедией даты гонок были изменены. Предварительно, спринты, эстафеты и масстарты пройдут 25, 26, 28, 30 и 31 марта.

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