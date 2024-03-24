«СТИМУЛ»: в тюменском фтизиопульмонологическом центре повышают качество обслуживания

В процессе разработки маршрутной карты участвует специалист Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Фёдор Страдымов. Он курирует проект и помогает с решением проблемных вопросов. «Итогом этой важной работы должно стать повышение удовлетворенности наших пациентов, и как результат, — получение сертификата соответствия стандарту. Надеемся, что к 1 июля мы запустим все обновления», — сказал Вадим Неверов, руководитель организационно-методической службы.