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Posted 23 марта, 12:31

Published 23 марта, 12:31

Modified Сегодня, 18:57

Updated Сегодня, 18:57

В Тюменской области стало меньше летальных случаев среди онко-пациентов

В Тюменской области стало меньше летальных случаев среди онко-пациентов

23 марта 2024, 12:31
Фото: 1MI
Тобольский центр амбулаторной онкологической помощи отмечает снижение смертности от злокачественных новообразований и повышение выявляемости онкологии на ранних стадиях. Об этом сегодня рассказали в пресс-службе правительства Тюменской области.

Открытый в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» в начале 2020 года на базе тобольской областной больницы № 3, ЦАОП ежегодно расширяет спектр лечения химиотерапевтическими препаратами.

Центр обслуживает население Тобольска и района, а также жителей Уватского и Вагайского районов — более 161 тысячи человек. Помимо врачей-онкологов для консультации пациентов привлечены уролог, невролог, терапевт, кардиолог и хирург.

С открытием центра онкологическая помощь стала ближе: пациентам доступен забор материала для биопсии лимфатических узлов, молочных и щитовидной желёз. Ранее такие исследования проводились только в Тюмени.

Благодаря реализации проекта по диспансеризации, в стационаре осмотрено уже две тысячи пациентов. У половины выявлены подозрения на различные заболевания, в том числе предраковые у 218 человек. Дообследования подтвердили злокачественные новообразования у 16 пациентов. Проект позволил обнаружить заболевания на ранних стадиях и вовремя начать лечение с положительным исходом.

Стоит отметить, что одним из приоритетных направлений в работе правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена областная собственная программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье». В рамках этих программ в медучреждения области закупается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции. Кроме того, в регионе уже несколько лет внедрена система профилактики и раннего выявления социально-значимых заболеваний. Для этого в области регулярно проводятся различные виды скрининговых исследований, профосмотры и диспансеризация взрослых и детей.

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