Владимир Путин приедет в Тюмень на конкурс педагогов

Posted Сегодня, 15:50
Published Сегодня, 15:50
Modified Сегодня, 15:52
Updated Сегодня, 15:52
В конкурсе будут участвовать учителя из всех 89 субъектов страны. Организаторами ведется активная подготовка.
Сообщается, что конкурс планирует посетить президент Владимир Путин. В ходе заседания Государственного совета РФ глава государства говорил, что постарается приехать на мероприятие.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени резко вырос спрос на репетиторов. Учащихся и их родителей интересует успешная подготовка к экзаменам.