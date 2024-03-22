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Владимира Путина ждут в Тюмени на конкурсе педагогов

Владимир Путин приедет в Тюмень на конкурс педагогов

22 марта 2024, 15:50
Фото: Kremlin.ru

Владимира Путина ждут в Тюмени на конкурсе педагогов

В Тюмени пройдет финал Всероссийского конкурса «Мастер года». Согласно сообщению информационного центра правительства региона, мероприятие состоится осенью с 26 сентября по 3 октября.

В конкурсе будут участвовать учителя из всех 89 субъектов страны. Организаторами ведется активная подготовка.

Сообщается, что конкурс планирует посетить президент Владимир Путин. В ходе заседания Государственного совета РФ глава государства говорил, что постарается приехать на мероприятие.

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Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени резко вырос спрос на репетиторов. Учащихся и их родителей интересует успешная подготовка к экзаменам.

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