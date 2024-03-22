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В Тюмени ожидается штормовой ветер

В Тюмени ожидается штормовой ветер

22 марта 2024, 01:03
Фото: 1MI
На юге Тюменской области 22 марта ожидается малооблачная погода без осадков, ветер 5-10 м/с с порывами до 14 м/с. Днем термометры покажут +2…+7, в ночные часы температура воздуха составит -1…-6, при прояснении до -11.

В Тюмени 22 марта ожидается облачная с прояснениями погода, ветер до 4,9 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -2….+5 в темное время суток ожидается до 0…+2.

УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 6:33 закат в 18:55 продолжительность дня 12 часов 22 минуты.

В Тобольске 22 марта синоптики обещают пасмурную погода в течение дня, небольшой снег, ветер до 4,5 м/с. Утром и днем -4…+4 в темное время суток температура воздуха составит +2….0.

УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 6:22, закат в 18:44 продолжительность дня 12 часов 22 минуты.

В Ялуторовске 22 марта ожидается облачная с прояснениями погода, ветер до 6,1 м/с. В утренние часы и днем термометры покажут -4…+4, в темное время суток ожидается до -1…+1.

УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 6:31, закат в 18:52 продолжительность дня 12 часов 21 минута.

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В Заводоуковске 22 марта ожидается облачная с прояснениями погода, ветер до 5,5 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -4…+4, в вечерние и ночные часы температура воздуха составит -1….+1.

УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 6:30, закат в 18:51 продолжительность дня 12 часов 21 минута.

В Ишиме 22 марта ожидается облачная с прояснениями погода, ветер до 5 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -7…+4, в темное время суток температура воздуха составит –0…-2.

УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 6:18, закат в 18:39 продолжительность дня 12 часов 21 минута.

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