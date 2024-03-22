В Тюмени ожидается штормовой ветер

Posted Сегодня, 01:03
Published Сегодня, 01:03
Modified Сегодня, 01:03
Updated Сегодня, 01:03
В Тюмени 22 марта ожидается облачная с прояснениями погода, ветер до 4,9 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -2….+5 в темное время суток ожидается до 0…+2.
УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 6:33 закат в 18:55 продолжительность дня 12 часов 22 минуты.
В Тобольске 22 марта синоптики обещают пасмурную погода в течение дня, небольшой снег, ветер до 4,5 м/с. Утром и днем -4…+4 в темное время суток температура воздуха составит +2….0.
УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 6:22, закат в 18:44 продолжительность дня 12 часов 22 минуты.
В Ялуторовске 22 марта ожидается облачная с прояснениями погода, ветер до 6,1 м/с. В утренние часы и днем термометры покажут -4…+4, в темное время суток ожидается до -1…+1.
УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 6:31, закат в 18:52 продолжительность дня 12 часов 21 минута.
В Заводоуковске 22 марта ожидается облачная с прояснениями погода, ветер до 5,5 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -4…+4, в вечерние и ночные часы температура воздуха составит -1….+1.
УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 6:30, закат в 18:51 продолжительность дня 12 часов 21 минута.
В Ишиме 22 марта ожидается облачная с прояснениями погода, ветер до 5 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -7…+4, в темное время суток температура воздуха составит –0…-2.
УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 6:18, закат в 18:39 продолжительность дня 12 часов 21 минута.