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Published Сегодня, 12:34

Modified Сегодня, 12:36

Updated Сегодня, 12:36

В Тюмени доцент зачла экзамен за взятку

В Тюмени доцент взяла взятку за сдачу экзамена

22 марта 2024, 12:34
Фото: 1MI

В Тюмени доцент зачла экзамен за взятку

Доцент кафедры Тюменского индустриального университета взяла взятку в размере 15 000 рублей от студента и поставила ему хорошую оценку за экзамен.

Как сообщает URА. RU молодой человек экзамен не сдавал. Он передал деньги посреднику, затем тот отдал их доценту.

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За дачу взятки студент не получил никакого наказания. С просьбой о прекращении уголовного дела выступил его адвокат, настаивая на том, что подопечный сотрудничал со следствием. Судьба педагога пока остается неизвестной.

Ранее «Наш город» сообщал, что больше половины тюменцев поддерживают отмену ЕГЭ.

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