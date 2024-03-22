В Тюмени доцент взяла взятку за сдачу экзамена

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
Как сообщает URА. RU молодой человек экзамен не сдавал. Он передал деньги посреднику, затем тот отдал их доценту.
За дачу взятки студент не получил никакого наказания. С просьбой о прекращении уголовного дела выступил его адвокат, настаивая на том, что подопечный сотрудничал со следствием. Судьба педагога пока остается неизвестной.
Ранее «Наш город» сообщал, что больше половины тюменцев поддерживают отмену ЕГЭ.