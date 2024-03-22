В массовой аварии на перекрестке в Тюмени пострадали женщина и ребенок

Ранее «Наш город» сообщал, что после аварии на трассе Екатеринбург — Тюмень погиб отец девятерых детей. Мужчина получил разрывы внутренностей и перелом таза, он скончался в больнице не приходя в создание. В ДТП также пострадали его дети и жена.