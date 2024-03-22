В массовой аварии на перекрестке в Тюмени пострадали женщина и ребенок

Posted Сегодня, 05:24
Published Сегодня, 05:24
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Updated Сегодня, 05:26
Предварительно установлено, что 64-летний водитель «Войя Фри» не предоставил преимущество в зоне действия знака «Уступи дорогу» и столкнулся с автомобилем «Равон», который двигался по главной дороге.
От удара «Равон» отбросило на «Мицубиси». В ГИБДД Тюменской области сообщили, что в результате аварии пострадали пассажиры автомобиля «Равон» — 37-летняя женщина и ее 7-летний сын. Все обстоятельства ДТП выясняются.
Ранее «Наш город» сообщал, что после аварии на трассе Екатеринбург — Тюмень погиб отец девятерых детей. Мужчина получил разрывы внутренностей и перелом таза, он скончался в больнице не приходя в создание. В ДТП также пострадали его дети и жена.