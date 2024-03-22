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Updated Сегодня, 05:26

В ДТП на перекрестке в Тюмени пострадали женщина и ребенок

В массовой аварии на перекрестке в Тюмени пострадали женщина и ребенок

22 марта 2024, 05:24
Фото: ГИБДД Тюменской области

В ДТП на перекрестке в Тюмени пострадали женщина и ребенок

Авария произошла вчера днем на пересечении улиц Щербакова и Муравленко. Там столкнулись сразу три автомобиля — «Мицубиси», «Равон» и «Войя Фри».

Предварительно установлено, что 64-летний водитель «Войя Фри» не предоставил преимущество в зоне действия знака «Уступи дорогу» и столкнулся с автомобилем «Равон», который двигался по главной дороге.

От удара «Равон» отбросило на «Мицубиси». В ГИБДД Тюменской области сообщили, что в результате аварии пострадали пассажиры автомобиля «Равон» — 37-летняя женщина и ее 7-летний сын. Все обстоятельства ДТП выясняются.

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Ранее «Наш город» сообщал, что после аварии на трассе Екатеринбург — Тюмень погиб отец девятерых детей. Мужчина получил разрывы внутренностей и перелом таза, он скончался в больнице не приходя в создание. В ДТП также пострадали его дети и жена.

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