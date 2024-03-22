Тюменцев призывают поддержать регион в конкурсе достопримечательностей

Posted Сегодня, 04:25
Published Сегодня, 04:25
Modified Сегодня, 04:27
Updated Сегодня, 04:27
Тюменцы могут поддержать свой регион во всероссийском конкурсе достопримечательностей «От южных морей до полярного края». Об этом сообщает информационный центр правительства региона.
Тюменская область представлена на конкурсе пятью локациями: набережная реки Туры и пешеходная улица Дзержинского в Тюмени, туристический комплекс «Ялуторовский острог», а также Тобольский кремль и Тобольская фабрика художественных косторезных изделий.
Кроме того, каждый житель региона может предложить свою достопримечательность — она войдет в галерею на сайте местагордости.рф, а увидеть ее смогут тысячи путешественников.
Открытое голосование продлится до 31 марта. В финале будут определены 30 локаций, которые включат в туристические маршруты программы «Больше, чем путешествие».
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменцы начали массово бронировать отели в Сочи на майские праздники. Одна ночь там стоит в среднем 8.3 тысячи рублей.