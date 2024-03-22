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Тюменцы могут поддержать регион во всероссийском конкурсе достопримечательностей

Тюменцев призывают поддержать регион в конкурсе достопримечательностей

22 марта 2024, 04:25
Фото: 1MI

Тюменцы могут поддержать регион во всероссийском конкурсе достопримечательностей

Тюменская область представлена на конкурсе «От южных морей до полярного края» пятью достопримечательностями. Локации-победители будут включены в турмаршруты программы «Больше, чем путешествие».

Тюменцы могут поддержать свой регион во всероссийском конкурсе достопримечательностей «От южных морей до полярного края». Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Тюменская область представлена на конкурсе пятью локациями: набережная реки Туры и пешеходная улица Дзержинского в Тюмени, туристический комплекс «Ялуторовский острог», а также Тобольский кремль и Тобольская фабрика художественных косторезных изделий.

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Кроме того, каждый житель региона может предложить свою достопримечательность — она войдет в галерею на сайте местагордости.рф, а увидеть ее смогут тысячи путешественников.

Открытое голосование продлится до 31 марта. В финале будут определены 30 локаций, которые включат в туристические маршруты программы «Больше, чем путешествие».

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Ранее «Наш город» сообщал, что тюменцы начали массово бронировать отели в Сочи на майские праздники. Одна ночь там стоит в среднем 8.3 тысячи рублей.

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