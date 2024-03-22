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Posted Сегодня, 14:03

Published Сегодня, 14:03

Modified Сегодня, 14:05

Updated Сегодня, 14:05

Телеведущая Алёна Водонаева просит россиян помочь семьям из Белгорода

Тюменка Алёна Водонаева призывает помочь семьям из Белгорода

22 марта 2024, 14:03
Фото: телеграм-канал Водонаевой

Телеведущая Алёна Водонаева просит россиян помочь семьям из Белгорода

Уроженка Тюмени Алёна Водонаева заявила, что помогла с жильем нескольким семьям из Белгорода. Как отметила известная телеведущая, она сделала это «по тихой», однако люди всё равно узнали о её добром поступке.
«Я это сделала по тихой, но поскольку люди об этом сами написали, я репостнула. Выяснилось, что многие из вас тоже готовы оказать помощь и спрашивают — чем помочь», — написала Водонаева в своем блоге.

Знаменитость призвала людей помочь нуждающимся и пообещала предоставить список контактов, курирующих помощь.

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Напомним ранее Алёна Водонаева рассказывала россиянам о своих проблемах со здоровьем. По ее словам, у него случались панические атаки.

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