Тюменка Алёна Водонаева призывает помочь семьям из Белгорода

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
«Я это сделала по тихой, но поскольку люди об этом сами написали, я репостнула. Выяснилось, что многие из вас тоже готовы оказать помощь и спрашивают — чем помочь», — написала Водонаева в своем блоге.
Знаменитость призвала людей помочь нуждающимся и пообещала предоставить список контактов, курирующих помощь.
Напомним ранее Алёна Водонаева рассказывала россиянам о своих проблемах со здоровьем. По ее словам, у него случались панические атаки.