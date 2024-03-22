Тюменка Алёна Водонаева призывает помочь семьям из Белгорода

Телеведущая Алёна Водонаева просит россиян помочь семьям из Белгорода

Уроженка Тюмени Алёна Водонаева заявила, что помогла с жильем нескольким семьям из Белгорода. Как отметила известная телеведущая, она сделала это «по тихой», однако люди всё равно узнали о её добром поступке.