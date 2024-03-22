Центральный парк Заводоуковска вошел в шорт-лист лауреатов Всероссийской премии

Напомним, качественное благоустройство возможно только при участии неравнодушных граждан, поэтому еще одна задача проекта — сделать так, чтобы у каждого совершеннолетнего жителя страны была возможность влиять на развитие городской среды. Для этого был создан специальный сервис, где в настоящее время идет голосование за будущие благоустроенные проекты.