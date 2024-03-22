Центральный парк Заводоуковска вошел в шорт-лист лауреатов Всероссийской премии

Posted 22 марта, 12:30
Published 22 марта, 12:30
Modified Сегодня, 19:17
Updated Сегодня, 19:17
Всего на участие в премии подано 557 заявок со всей страны. Сейчас идет голосование членов экспертного совета за лучший проект. Церемония награждения состоится 3 апреля 2024 года.
Глава Заводоуковского городского округа Светлана Касенова отметила, что парк — место притяжения не только горожан, но и всех гостей территории.
Центральный парк в Заводоуковске реконструировали в 2021 году благодаря победе во Всероссийском конкурсе проектов создания комфортной и городской среды, организованном в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».
В Тюменской области с момента запуска данной программы в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» приведены в порядок 24 общественных пространства и 77 дворовых территорий. В этом году планируется благоустройство еще семи объектов.
Напомним, качественное благоустройство возможно только при участии неравнодушных граждан, поэтому еще одна задача проекта — сделать так, чтобы у каждого совершеннолетнего жителя страны была возможность влиять на развитие городской среды. Для этого был создан специальный сервис, где в настоящее время идет голосование за будущие благоустроенные проекты.