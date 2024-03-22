«Стыд и позор ему»: тобольские активисты готовы сорвать концерт Александра Малинина

Posted Сегодня, 14:50
Published Сегодня, 14:50
Modified Сегодня, 14:52
Updated Сегодня, 14:52
Местные активисты распространяют информацию в соцсетях, что готовятся к возможным протестам, сообщает TMN.SM.NEWS.
Некоторые общественные деятели требуют публичных извинений Александра Малинина за его действия за границей. В комментариях местных жителей также прозвучало предпочтение концерту Шамана.
«Малинина не уважаю — стыд и позор ему, не смог проводить родного отца в последний путь, нет уважения», — высказалась в комментариях Людмила.
Отметим, что концерт 65-летнего артиста должен состояться 18 апреля в ДК «Синтез».
Ранее «Наш город» сообщал о том, как прошел концерт Шамана в Тюмени. Некоторые зрительницы заявили, что не смогли сдержать слёз.