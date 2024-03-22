nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:50

Published Сегодня, 14:50

Modified Сегодня, 14:52

Updated Сегодня, 14:52

Активисты намерены сорвать концерт Александра Малинина в Тобольске

«Стыд и позор ему»: тобольские активисты готовы сорвать концерт Александра Малинина

22 марта 2024, 14:50
Фото: телеграм-канал Александра Малинина

Активисты намерены сорвать концерт Александра Малинина в Тобольске

В Тобольске планируют волну хейта в адрес известного артиста Александра Малинина. Причиной негатива граждан стало проживание певца в Германии и молчание на тему спецоперации.

Местные активисты распространяют информацию в соцсетях, что готовятся к возможным протестам, сообщает TMN.SM.NEWS.

Некоторые общественные деятели требуют публичных извинений Александра Малинина за его действия за границей. В комментариях местных жителей также прозвучало предпочтение концерту Шамана.

«Малинина не уважаю — стыд и позор ему, не смог проводить родного отца в последний путь, нет уважения», — высказалась в комментариях Людмила.
«Это отвратительно»: тюменцы выступили против песен Шамана в школьной программе
Узнать подробнее

Отметим, что концерт 65-летнего артиста должен состояться 18 апреля в ДК «Синтез».

Ранее «Наш город» сообщал о том, как прошел концерт Шамана в Тюмени. Некоторые зрительницы заявили, что не смогли сдержать слёз.

Читайте также:
В Тобольске простятся с 28-летним участником СВО, павшим на УкраинеИзвестная рэперша из Тобольска Инстасамка сообщила, что готовится сдавать ЕГЭЕе не на что хоронить! Подробности кровавой драмы в тобольском ТЦ «Югра»
#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Тобольск#Соцсети#Германия#Спецоперация#Алина Петрова
Секс-столица России: почему в Тюмени проститутки работают открыто?
Сегодня, 07:30
Дети СССР все еще помнят: сможете ли вы узнать героев советских мультиков?
Сегодня, 06:25
В Тюмени построят подземное бомбоубежище
Сегодня, 11:08
5 вещей, которые бесят таксиста: тюменский водитель честно рассказал о своей работе
Сегодня, 08:52
Курение и пиво по пятницам: врач рассказал о причинах развития импотенции у тюменцев
Сегодня, 09:41
Позвонил, сказал, что идут в наступление. На СВО под Авдеевкой пал 44-летний тюменец
Сегодня, 11:27
"