Случайно вытолкнул из лодки: пьяный тюменец утопил своего друга

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Published Сегодня, 05:51
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4 июня 2023 года мужчины плыли по реке на моторной лодке, в этот момент они оба были пьяны. Подсудимый вытолкнул своего приятеля в воду, вследствие чего тот утонул — он был без спасательного жилета.
В зале суда мужчина пояснил, что сделал это случайно, а о том, что его друг не умеет плавать, он не знал. Ярковский районный суд приговорил тюменца к 1 году и 5 месяцам ограничения свободы. Помимо этого, он выплатит матери погибшего 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
Ранее «Наш город» сообщал, что в селе Омутинское Тюменской области пьяный мужчина убил своего друга. Он нанес ему один удар ножом в область лопатки.