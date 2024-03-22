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Пьяный мужчина случайно утопил своего друга в Тюмени

Случайно вытолкнул из лодки: пьяный тюменец утопил своего друга

22 марта 2024, 05:51
Фото: 1MI

Пьяный мужчина случайно утопил своего друга в Тюмени

Погибший был без спасательного жилета. О том, что его приятель не умеет плавать, мужчина не знал.

4 июня 2023 года мужчины плыли по реке на моторной лодке, в этот момент они оба были пьяны. Подсудимый вытолкнул своего приятеля в воду, вследствие чего тот утонул — он был без спасательного жилета.

В зале суда мужчина пояснил, что сделал это случайно, а о том, что его друг не умеет плавать, он не знал. Ярковский районный суд приговорил тюменца к 1 году и 5 месяцам ограничения свободы. Помимо этого, он выплатит матери погибшего 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

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Ранее «Наш город» сообщал, что в селе Омутинское Тюменской области пьяный мужчина убил своего друга. Он нанес ему один удар ножом в область лопатки.

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