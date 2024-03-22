Случайно вытолкнул из лодки: пьяный тюменец утопил своего друга

В зале суда мужчина пояснил, что сделал это случайно, а о том, что его друг не умеет плавать, он не знал. Ярковский районный суд приговорил тюменца к 1 году и 5 месяцам ограничения свободы. Помимо этого, он выплатит матери погибшего 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.