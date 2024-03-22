РЭО представил мультфильм, в котором главный герой мусорный монстр

Сериал повествует о веселой и изобретательной команде помощников Земли, которые хотят помешать неприятному и пахучему мусорному монстру захватить мир. Однако взрослые и дети невольно помогают антигерою, если оставляют мусор и не сортируют отходы. Хорошо, что помощники Земли всегда на страже — веселый Тим, изобретательный Дим, нежная Лина и бесстрашная Рина при помощи гаджетов и суперспособностей рассказывают, как правильно сортировать мусор и направлять его на переработку, помогая Земле становиться чище и здоровее. Посмотреть мультфильм можно по ссылке.