РЭО представил мультфильм, в котором главный герой мусорный монстр

Posted Сегодня, 18:29
Published Сегодня, 18:29
Modified Сегодня, 18:29
Updated Сегодня, 18:29
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев сообщил, что мультфильм расскажет детям о сортировке и переработке отходов, очищении воздуха и воды, а также об экологической культуре, осознанном потреблении и бережном отношении к природе. Об этом пишет newstracker.ru.
Буцаев подчеркнул, что сегодня экопросвещение является важным элементом для построения экономики замкнутого цикла и реформы отрасли обращения с ТКО. При этом большую роль играет и образ жизни жителей страны, это оказывает влияние на объем накапливающихся отходов.
«Помощники Земли» — серия короткометражных мультфильмов, которые рассказывают маленьким зрителям об экологии, разумном потреблении, сортировке и переработке отходов. Сериал насчитывает 8 серий. Он предназначен для детей 5 — 7 лет.
Сериал повествует о веселой и изобретательной команде помощников Земли, которые хотят помешать неприятному и пахучему мусорному монстру захватить мир. Однако взрослые и дети невольно помогают антигерою, если оставляют мусор и не сортируют отходы. Хорошо, что помощники Земли всегда на страже — веселый Тим, изобретательный Дим, нежная Лина и бесстрашная Рина при помощи гаджетов и суперспособностей рассказывают, как правильно сортировать мусор и направлять его на переработку, помогая Земле становиться чище и здоровее. Посмотреть мультфильм можно по ссылке.