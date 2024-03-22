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Published Сегодня, 18:29

Modified Сегодня, 18:29

Updated Сегодня, 18:29

РЭО представил мультфильм, в котором главный герой мусорный монстр

РЭО представил мультфильм, в котором главный герой мусорный монстр

22 марта 2024, 18:29
Фото: reo.ru
Мультипликационный сериал для детей, рассказывающий о мусорном монстре, против которого борется команда экосупергероев, представил Российский экологический оператор (РЭО). Проект носит название «Помощники Земли».

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев сообщил, что мультфильм расскажет детям о сортировке и переработке отходов, очищении воздуха и воды, а также об экологической культуре, осознанном потреблении и бережном отношении к природе. Об этом пишет newstracker.ru.

Буцаев подчеркнул, что сегодня экопросвещение является важным элементом для построения экономики замкнутого цикла и реформы отрасли обращения с ТКО. При этом большую роль играет и образ жизни жителей страны, это оказывает влияние на объем накапливающихся отходов.

«Помощники Земли» — серия короткометражных мультфильмов, которые рассказывают маленьким зрителям об экологии, разумном потреблении, сортировке и переработке отходов. Сериал насчитывает 8 серий. Он предназначен для детей 5 — 7 лет.

Сериал повествует о веселой и изобретательной команде помощников Земли, которые хотят помешать неприятному и пахучему мусорному монстру захватить мир. Однако взрослые и дети невольно помогают антигерою, если оставляют мусор и не сортируют отходы. Хорошо, что помощники Земли всегда на страже — веселый Тим, изобретательный Дим, нежная Лина и бесстрашная Рина при помощи гаджетов и суперспособностей рассказывают, как правильно сортировать мусор и направлять его на переработку, помогая Земле становиться чище и здоровее. Посмотреть мультфильм можно по ссылке.

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