Пациенты СОГАЗ-Поликлиники могут принять участие в проекте по мониторингу здоровья

Posted 22 марта, 11:36
Published 22 марта, 11:36
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
СОГАЗ-Поликлиника (Москва, ул. Малая Полянка, 2) вошла в проект по мониторингу здоровья граждан «Персональные медицинские помощники», который реализуется Минздравом России в рамках инициативы социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года.
Врачи СОГАЗ-Поликлиники проводят отбор пациентов, которым предоставляют специальные тонометры для ежедневного автоматического сбора показателей давления центром мониторинга. Результаты измерений тонометра будут автоматически поступать в центр мониторинга на базе НМИЦК им. академика Е. И. Чазова. На основе результатов для участников будет подобрана терапия или пересмотрен план текущей профилактики. В случае, если показатели давления превысят критический уровень, курирующий врач свяжется с пациентом и при необходимости вызовет скорую помощь.
Принять участие в проекте могут все застрахованные по ДМС в СОГАЗе, имеющие артериальную гипертензию и прикрепленные к СОГАЗ-Поликлинике. Для этого необходимо записаться на прием к терапевту или к кардиологу СОГАЗ-Поликлиники. Врач проведет диагностику и при подтверждении диагноза артериальной гипертензии выдаст специальный тонометр.
Дистанционный мониторинг позволяет выявлять развитие заболеваний сердечно-сосудистой системы на ранней стадии, предотвращать их обострение и осложнение, а также повышает эффективность лечения в целом. По итогам тестирования проект станет платформой для создания федеральной экосистемы мониторинга пациентов с заболеваниями, требующими постоянного контроля жизненно важных показателей здоровья.
«Интеграция цифровых сервисов страховых компаний с носимыми устройствами диагностики может стать важным этапом дальнейшего развития ДМС. Это позволит не только еще больше персонализировать подход к лечению, но и развивать превентивную медицину, оперативно реагируя на первые симптомы заболевания. В будущем, получая с согласия застрахованных данные о здоровье, страховые компании смогут адаптировать свои программы ДМС и создавать по-настоящему индивидуальные предложения», — говорит Татьяна Тамгина, заместитель Председателя Правления СОГАЗа.
Методическими центрами проекта «Персональные медицинские помощники» выступили Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии имени академика Е. И. Чазова и Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины Минздрава России.
Справочно:
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