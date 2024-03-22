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Posted Сегодня, 11:54

Published Сегодня, 11:54

Modified Сегодня, 11:56

Updated Сегодня, 11:56

Россиянам рассказали о новом законе о перепланировке квартир

Новый закон о перепланировке квартир в 2024 году: что нужно знать

22 марта 2024, 11:54
Фото: 1MI

Россиянам рассказали о новом законе о перепланировке квартир

С 1 апреля 2024 года вступят в силу изменения в законодательстве о перепланировке квартир. Теперь в определение «перепланировки» будут включены работы по изменению площади помещения и его границ, а также создание новых и смежных помещений

Сроки представления акта приемочной комиссии в Росреестр составят 30 дней, пишет Newiа.

Если перепланировка проводится незаконно, то у владельца есть возможность оформить ее в соответствии с законом или вернуть помещение к первоначальному виду.

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Технический план будет предоставляться Межведомственной комиссией, а не уполномоченным лицом.

Документы, подтверждающие согласованную перепланировку, должны включать: акт ввода в эксплуатацию от МВК, технический план, составленный кадастровым инженером, а также выписку из ЕГРН с новой согласованной перепланировкой от Росреестра.

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