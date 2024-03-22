Новый закон о перепланировке квартир в 2024 году: что нужно знать

Россиянам рассказали о новом законе о перепланировке квартир

С 1 апреля 2024 года вступят в силу изменения в законодательстве о перепланировке квартир. Теперь в определение «перепланировки» будут включены работы по изменению площади помещения и его границ, а также создание новых и смежных помещений