Новый закон о перепланировке квартир в 2024 году: что нужно знать

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
Сроки представления акта приемочной комиссии в Росреестр составят 30 дней, пишет Newiа.
Если перепланировка проводится незаконно, то у владельца есть возможность оформить ее в соответствии с законом или вернуть помещение к первоначальному виду.
Технический план будет предоставляться Межведомственной комиссией, а не уполномоченным лицом.
Документы, подтверждающие согласованную перепланировку, должны включать: акт ввода в эксплуатацию от МВК, технический план, составленный кадастровым инженером, а также выписку из ЕГРН с новой согласованной перепланировкой от Росреестра.
Ранее «Наш город» сообщал, чем может обернуться покупка дешевой квартиры-студии.