МСП Банк — в числе лидеров по величине портфеля кредитов малому и среднему бизнесу

Подберезняк отметил, что в связи с этим структура кредитного портфеля тоже претерпела изменения. В данный момент доли в нем распределены так: 31% — промышленные предприятия (прирост к 2022 году около 56%), предприятия сферы услуг — 22% (прирост к 2022 году 48%). Прошедший год был отмечен еще одним положительным показателем: деятельность банка принесла 1,2 млрд рублей чистой прибыли (рост на 45%) — это наиболее высокий результат с 2018 года.