МСП Банк — в числе лидеров по величине портфеля кредитов малому и среднему бизнесу

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
Дочерняя структура КМСП заняла 6-е место в рейтинге кредитных организаций для МСП — такие данные приводит агентство «Эксперт РА», пишет gazeta.ru.
«Перед МСП Банком стояли две важные цели после его докапитализации на 9 млрд рублей в 2022 году. Первая — увеличение числа получателей поддержки и рост объема выдач в сочетании с положительными финансовыми результатами. Вторая цель — финансовая устойчивость при сохранении достаточности капитала. В 2022–2023 годах банк стал прибыльным и показал рост охвата и объема финансовой поддержки. Это произошло благодаря пересмотру внутренних процедур, совершенствованию скоринговой системы, запуску процесса цифровизации», — отметил в своем докладе генеральный директор Корпорации МСП, председатель наблюдательного совета МСП Банка Александр Исаевич.
Глава корпорации сообщил, что рост кредитного портфеля ожидается и в нынешнем году, планируется его увеличение не менее чем на 20%. Председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк высказался в поддержку этих слов и выразил надежду, что взятый специалистами КМСП курс на работу с высокотехнологичными и производственными компаниями и бизнесом в сфере туризма принесет свои плоды.
Подберезняк отметил, что в связи с этим структура кредитного портфеля тоже претерпела изменения. В данный момент доли в нем распределены так: 31% — промышленные предприятия (прирост к 2022 году около 56%), предприятия сферы услуг — 22% (прирост к 2022 году 48%). Прошедший год был отмечен еще одним положительным показателем: деятельность банка принесла 1,2 млрд рублей чистой прибыли (рост на 45%) — это наиболее высокий результат с 2018 года.
Напомним, нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», в котором принимает участие МСП Банк, реализуется по инициативе президента Путина и курируется первым зампредом Правительства РФ Андреем Белоусовым.