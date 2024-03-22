Компания «БАС» откроет центр по подготовке пилотов

Гендиректор ООО «БАС» Алексей Варятченко пояснил, что центр начнет свою работу уже в 2024 году с подготовки специалистов по эксплуатации БАС массой 30 килограммов и менее. Компания уже направила соответствующую документацию в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки для лицензирования авторских образовательных программ. На стартапе центр планирует полностью подготовить 90 специалистов с нулевым опытом.