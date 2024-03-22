Компания «БАС» откроет центр по подготовке пилотов

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
Центр станет первым на территории РФ, созданным на базе компании-экплуатанта и обладающим полным перечнем ресурсов для подготовки кадров по управлению дронами. Речь идет о квалифицированных специалистах, флоте самых современных БПЛА и шоуруме для тренировок на практике, пишет newstracker.ru.
Обучение кадров в центре ООО «БАС» будет проводиться по нескольким направлениям. В течение шести месяцев компании «БАС» должны выдать все необходимые лицензии и сертификаты на ведение образовательной деятельности по программам профессионального обучения и дополнительного профессионального образования. А в дальнейшем планируется оформить разрешительные документы на ведение обучения по программам среднего профессионального образования.
Гендиректор ООО «БАС» Алексей Варятченко пояснил, что центр начнет свою работу уже в 2024 году с подготовки специалистов по эксплуатации БАС массой 30 килограммов и менее. Компания уже направила соответствующую документацию в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки для лицензирования авторских образовательных программ. На стартапе центр планирует полностью подготовить 90 специалистов с нулевым опытом.
Ранее в СМИ сообщалось, что ООО «БАС» в целях интеграции дронов в пилотируемое пространство продолжит открывать филиалы в субъектах РФ. В Татарстане, Башкортостане, Якутии, Калужской и Томской областях будет организовано обучение специалистов по программам нового столичного центра.
Варятченко также отметил, что среди задач «БАС», созданного ключевыми участниками российского рынка беспилотной авиации — ГТЛК и Фондом НТИ, — участие в решении проблемы подготовки кадров для отечественной беспилотной авиации. Компания-эксплуатант нацелена то, чтобы сделать открывающийся центр флагманом обучения специалистов для стремительно растущей сферы беспилотья.