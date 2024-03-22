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Updated Сегодня, 10:27

Компания «БАС» откроет центр по подготовке пилотов

Компания «БАС» откроет центр по подготовке пилотов

22 марта 2024, 10:27
Фото: пресс-служба ООО «БАС»
Компания «БАС» планирует открыть обучающий центр по подготовке специалистов для управления самыми востребованными моделями беспилотных летательных аппаратов.
Алексей Варятченко, генеральный директор ООО «БАС»Алексей Варятченко, генеральный директор ООО «БАС»
Алексей Варятченко, генеральный директор ООО «БАС»
Фото: пресс-служба ООО «БАС»

Центр станет первым на территории РФ, созданным на базе компании-экплуатанта и обладающим полным перечнем ресурсов для подготовки кадров по управлению дронами. Речь идет о квалифицированных специалистах, флоте самых современных БПЛА и шоуруме для тренировок на практике, пишет newstracker.ru.

Обучение кадров в центре ООО «БАС» будет проводиться по нескольким направлениям. В течение шести месяцев компании «БАС» должны выдать все необходимые лицензии и сертификаты на ведение образовательной деятельности по программам профессионального обучения и дополнительного профессионального образования. А в дальнейшем планируется оформить разрешительные документы на ведение обучения по программам среднего профессионального образования.

Гендиректор ООО «БАС» Алексей Варятченко пояснил, что центр начнет свою работу уже в 2024 году с подготовки специалистов по эксплуатации БАС массой 30 килограммов и менее. Компания уже направила соответствующую документацию в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки для лицензирования авторских образовательных программ. На стартапе центр планирует полностью подготовить 90 специалистов с нулевым опытом.

Ранее в СМИ сообщалось, что ООО «БАС» в целях интеграции дронов в пилотируемое пространство продолжит открывать филиалы в субъектах РФ. В Татарстане, Башкортостане, Якутии, Калужской и Томской областях будет организовано обучение специалистов по программам нового столичного центра.

Варятченко также отметил, что среди задач «БАС», созданного ключевыми участниками российского рынка беспилотной авиации — ГТЛК и Фондом НТИ, — участие в решении проблемы подготовки кадров для отечественной беспилотной авиации. Компания-эксплуатант нацелена то, чтобы сделать открывающийся центр флагманом обучения специалистов для стремительно растущей сферы беспилотья.

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