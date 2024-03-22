Итоги дня в Тюмени: новое бомбоубежище, дефицит таксистов и нескромные проститутки

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
В Тюмени планируется строительство подземного бомбоубежища, вмещающего до 300 человек. Сооружение планируют разместить на улице Ильюшина рядом с офисом Рощино.
Известно, что убежище будет оборудовано двумя входами, а также встроенной дизельной электростанцией. В мирное время там будут храниться несгораемые материалы. Инициативу положительно оценили многие тюменцы.
В Тюмени наблюдается дефицит водителей с личными автомобилями, работающих в такси. Директор Гильдии таксистов Тюменской области Сергей Шеридан и Общественный Совет по развитию такси подтвердили данную информацию. Дефицит вызван сокращением иностранной рабочей силы, новым законом о такси и уходом части граждан с целью работать на самих себя. Также, для получения разрешения на работу в такси необходимы дополнительные официальные и финансовые обязательства, включая открытие ИП, приобретение дополнительной страховки и регулярные затраты на ОСАГО.
В Тюмени снесут два многоэтажных дома, чтобы построить новый жилой комплекс на улице Герцена. Проектная документация уже одобрена госэкспертизой.
Застройщиком выступает компания «СЗ Сикрет Плейс». Общая площадь нового комплекса составит 4.4 тысячи квадратных метров. Строительство планируют завершить к 2027 году.
В Тюмени наблюдается увеличение числа дел о занятии проституцией, поступивших в суды. Однако, рынок торговли интимными услугами все еще процветает.
Юрист Павел Шадрин рассказал, что в соответствии с законодательством наказание за занятие проституцией предусматривает штраф в размере от 1500 до 2000 рублей. Специалист отметил, что текущее законодательство не способствует полноценной борьбе с проституцией, поскольку штрафы не являются действенным средством отпугивания женщин от этой «профессии». По его оценке, наказания должны быть более строгими, так как в настоящее время проститутки легко могут оплатить штраф и продолжить свою деятельность.
Сегодня, 22 марта началась досрочная сдача ЕГЭ в Тюменской области. В этом году более 12.5 тысяч школьников будут сдавать экзамен. Возможно получение дополнительных баллов за волонтерскую работу, медали за сдачу ГТО и победы в чемпионатах. Семь школьников выбрали досрочное тестирование.