Итоги дня в Тюмени: новое бомбоубежище, дефицит таксистов и нескромные проститутки

Юрист Павел Шадрин рассказал, что в соответствии с законодательством наказание за занятие проституцией предусматривает штраф в размере от 1500 до 2000 рублей. Специалист отметил, что текущее законодательство не способствует полноценной борьбе с проституцией, поскольку штрафы не являются действенным средством отпугивания женщин от этой «профессии». По его оценке, наказания должны быть более строгими, так как в настоящее время проститутки легко могут оплатить штраф и продолжить свою деятельность.